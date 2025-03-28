Оккупанты прорываются к админграницам Запорожской области - ВСУ

Что сказал Волошин:
- РФ активизирует наступление на Запорожском направлении
- Ситуация на юге становится все более напряженной
- Тактика оккупантов дает им определенный результат
Армия страны-агрессора России накопила силы для проведения штурмовых действий на Запорожском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель сил обороны Юга Владислав Волошин.
По его словам, в Запорожской области ощущается усиленное давление со стороны врага, что привело к обострению ситуации на этом участке фронта. Противник штурмует украинских военных, потому что хочет укрепить свои позиции в регионе перед возможными переговорами о перемирии или прекращении огня.
"Россияне хотят получить как можно больше форы или как можно больше продвинуться дальше в Запорожской области. Если будут иметь возможность, даже выйти на админграницы", - отметил Волошин.
Для достижения поставленной цели враг применяет тактику штурмов малыми пехотными группами, что приносит РФ определенный результат в направлении Орехова и Гуляйполя.
Ситуация на Запорожском направлении - последние новости
Ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщал, что на Запорожском направлении продвижения врага нет и не может быть. Россияне ставят своей целью выйти на те рубежи, которые были потеряны во время контрнаступления ВСУ в 2023 году.
Накануне также аналитики DeepState заявили, что оккупационная армия страны-агрессора России продолжает активные наступательные действия возле населенных пунктов Пятихатки и Малые Щебраки.
Напомним, Главред писал, что на Запорожском направлении армия страны-агрессора России усиливает свое давление на украинских военных, увеличивая количество атак.
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Что известно об ОК "Юг"?
Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.
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