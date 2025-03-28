Оккупанты прорываются к админграницам Запорожской области - ВСУ

Россияне хотят начать переговоры о возможном перемирии с позиции силы.

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Запорожская область важна для противника в геополитическом плане / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 36 ОБрМП

Что сказал Волошин:

РФ активизирует наступление на Запорожском направлении

Ситуация на юге становится все более напряженной

Тактика оккупантов дает им определенный результат

Армия страны-агрессора России накопила силы для проведения штурмовых действий на Запорожском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, в Запорожской области ощущается усиленное давление со стороны врага, что привело к обострению ситуации на этом участке фронта. Противник штурмует украинских военных, потому что хочет укрепить свои позиции в регионе перед возможными переговорами о перемирии или прекращении огня.

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"Россияне хотят получить как можно больше форы или как можно больше продвинуться дальше в Запорожской области. Если будут иметь возможность, даже выйти на админграницы", - отметил Волошин.

Для достижения поставленной цели враг применяет тактику штурмов малыми пехотными группами, что приносит РФ определенный результат в направлении Орехова и Гуляйполя.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщал, что на Запорожском направлении продвижения врага нет и не может быть. Россияне ставят своей целью выйти на те рубежи, которые были потеряны во время контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Накануне также аналитики DeepState заявили, что оккупационная армия страны-агрессора России продолжает активные наступательные действия возле населенных пунктов Пятихатки и Малые Щебраки.

Напомним, Главред писал, что на Запорожском направлении армия страны-агрессора России усиливает свое давление на украинских военных, увеличивая количество атак.

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