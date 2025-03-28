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Сосредоточили 70 тысяч военных: на какие области Украины хочет наступать Путин

Даяна Швец
28 марта 2025, 12:21
207
Военный эксперт объяснил, почему Россия может активизироваться в трех областях.
Сосредоточили 70 тысяч военных: на какие области Украины хочет наступать Путин
Путин концентрирует силы для наступления / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 199-й учебный центр ДШВ ВСУ

Что сказал Дикий:

  • Российская стратегия - искать слабые места и давить именно там.
  • Россия использует 70-тысячную группировку для давления на фронте.

Российские войска не разделяют фронт на отдельные направления, а пытаются продвигаться там, где имеют шансы на успех. Такое мнение высказал военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Radio NV", комментируя возможные атаки РФ в трех областях.

"И поэтому для них вопрос, на каком направлении наступать, не является сложным и политическим. У них все время установка - прощупывать, где наши позиции ослабли, и сразу там пробовать развивать наступление", - сказал Дикий.

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Дикий пояснил, что угроза для Сумщины и Харьковщины является вполне ожидаемой после отступления украинских войск из Курской области. Он подчеркнул, что Россия в свое время сосредоточила на этом направлении 70 тысяч военных, а также от 8 до 10 тысяч северокорейских бойцов.

"После того возникает вопрос - им эту 70-тысячную группировку снова разорвать на куски и бросать на другие участки фронта? Или наоборот попытаться на хвосте у наших частей развить успех и продвигать дальше. Судя по всему, российское командование выбрало именно этот путь. И с военной точки зрения здесь они правы. Когда есть 70-тысячное, которое вместе сплочено в боях. Нет смысла их раскручивать. А есть смысл именно этой группировкой продавить дальше", - добавил Дикий.

Эксперт также отметил, что вопрос противодействия этим атакам в Сумской области остается открытым, однако есть основания для оптимизма.

"Думаю, совсем скоро мы это увидим. И некоторые основания для оптимизма я там вижу", - отметил Дикий.

Ситуация на фронте - что известно

Как ранее сообщал Главред, 27 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский прибыл в Сумскую область. По его словам, украинские воины проводят оборонительную операцию, чтобы не допустить прорыва противника вглубь территории Украины.

По данным DeepState, к сожалению, сдержать РФ на Сумщине - задача со звездочкой. Однако, несмотря на сложные вызовы, Силы Обороны прикладывают максимальные усилия, чтобы не дать инициативе перейти на сторону противника.

Кроме этого, как рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, ВСУ успешно контратакуют на важном направлении. Комментируя ситуацию на Кураховском выступлении, спикер охарактеризовал обстановку на этом направлении метафорой "заноза в печени российских солдат".

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Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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