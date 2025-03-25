"Сдержать РФ - задача со звездочкой": DeepState раскрыли правду о Сумщине

Главное:
- Российские войска пытаются прорвать границу
- "Серая" зона на Сумщине расширяется
По обновленным данным карты DeepState, 24 марта на Сумщине увеличилась так называемая "серая" зона. Часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне, как и расширенный участок возле Журавки.
Соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула в комментарии Общественному сообщил, что российские войска продолжают попытки прорыва границы на Сумщине в новых направлениях. В "серых" зонах продолжаются активные боевые действия.
Оккупанты пытаются создать так называемую санитарную зону, поэтому хотят прорваться через границу возле Басовки и Владимировки.
"Силы Обороны действуют, чтобы не дать инициативе перейти на сторону противника. У российской армии сейчас значительно больше группировки войск, поэтому сдержать их является задачей со звездочкой", - говорится в сообщении DeepState.
Ранее Руслан Микула отмечал, что в "серых" зонах российские военные продолжают давление на украинские Силы обороны, пытаясь закрепиться на определенных участках.
Что происходит на Сумщине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в ГПСУ рассказали, где оккупанты рванули в наступление. Россия в пределах Сумской области пытается закрепиться и наращивает давление на украинскую границу.
Также, по данным ГПСУ, армия РФ пытается перенести боевые действия из Курщины в Украину. ДРГ врага теперь пытаются заходить на территорию Украины не только на севере Сумщины, но и ближе к южному и юго-восточному участкам региона.
В свою очередь председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснил, есть ли угроза наступления на Сумы. Он также подтвердил, что российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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