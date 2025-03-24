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Армия РФ пытается перенести боевые действия из Курской области в Украину - ГПСУ

Алёна Воронина
24 марта 2025, 17:20
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Российские ДРГ пытаются расширить зону проникновения на Сумщине в перенести бои с Курщины на территорию Украины.
Украинские военные, российские военные
Армия РФ пытается перенести боевые действия из Курщины в Украину/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, минобороны РФ

Основные тезисы Демченко:

  • Оккупанты пытаются расширить зону проникновения на Сумщине
  • Армия РФ хочет перенести боевые действия с Курщины на территорию Украины

Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются расширить зону проникновения в Сумской области и перенести боевые действия с Курщины на территорию Украины.

Об этом сказал в телеэфире спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он отметил, что ДРГ врага теперь пытаются заходить на территорию Украины не только на севере Сумщины, но и ближе к южному и юго-восточному участкам региона.

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"Если раньше большинство вражеских ДРГ разоблачалась на севере Сумской области, то теперь в отдельных случаях фиксируем их попытки захода ближе к южному и юго-восточному участкам Сумщины", - отметил Демченко.

Он отметил, что таким образом российские захватчики пытаются перенести боевые действия из Курской области на территорию Украины.

"Враг накопил достаточное количество своей группировки, чтобы выбить Силы обороны Украины из Курской области, где наши подразделения вели свою операцию. Наша задача прежде всего - держать свою оборону, чтобы не допустить продвижения противника, как мы сейчас это видим в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка", - подчеркнул Демченко.

Представитель ГПСУ рассказал, что захватчики используют тактику малых штурмовых групп, которые осуществляют попытки максимально быстро пересечь границу и накопиться.

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее в ISW сообщили, что армия РФ обманула ВСУ и применила запрещенную тактику нападения на Курщине. Во время нападения на украинских военных россияне использовали украинские опознавательные знаки.

Как ранее сообщал Главред, враг стремится окружить ВСУ - в ГПСУ рассказали, где оккупанты рванули в наступление. Россия пытается закрепиться и наращивает давление на украинскую границу.

Напомним, в ЦРУ сделали неожиданную оценку относительно информации о якобы окружении ВСУ в Курской области. Украинские солдаты в последние дни отступили в Курской области, но не окружены российскими войсками. Поэтому заявления президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не соответствуют действительности. Разведывательные агентства США, включая ЦРУ, поделились своей оценкой ситуации с Белым домом.

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