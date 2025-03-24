Армия Украины наступает в Белгородской области: в Bild узнали главную цель ВСУ

ВСУ наступают на несколько населенных пунктов в 10-километровой полосе.

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ВСУ продвигаются в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр, Bild

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ВСУ наступают на несколько населенных пунктов в 10-километровой полосе

Наступление должно создать буферную зону на российской территории

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступление в приграничных районах Белгородской области РФ.

ВСУ наступают на несколько населенных пунктов в 10-километровой полосе, часть подразделений продвинулась на глубину от 500 метров до 2 км от границы, говорится в материале Bild.

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По словам источника, близкого к украинской армии, наступление должно создать буферную зону на российской территории.

"Источник утверждает, что у украинцев есть достоверные сведения о намерении россиян атаковать Сумскую область. С помощью буферной зоны Украина сможет защищать её без необходимости вести боевые действия на своей земле", - отмечается в материале.

В статье также приводятся свидетельства российских военных блогеров, а также проукраинских наблюдателей о продвижении ВСУ в Белгородской области.

Продвижение ВСУ подтверждают как российские военные блогеры, так и проукраинские наблюдатели.

По данным военных пропагандистов РФ, под контроль ВСУ перешел населенный пункт Демидовка Краснояружского района Белгородской области.

При этом публикуются снимки деревни, сделанные российским беспилотником. На снимке видно передвижение украинских солдат.

"Украинские формирования не прекращают атак в Белгородской области. Подразделения противника раз за разом атакуют в районе Демидовки, в приграничье гремят бои", - цитирует Bild сообщения пропагандистов РФ.

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Ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

Как писал Главред, ранее в ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область. Были опубликованы карты, которые подтверждают продвижение ВСУ в поле к юго-западу от Демидовки (к северу от Прилесья).

Напомним, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявления РФ о наступлении на Белгородщину, заявил так: "Сами придумали, сами победили, так часто бывает с россиянами".

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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