ВСУ обхитрили врага в ключевой точке фронта: где захлебнулось наступление РФ

ВСУ уверенно держат оборону под Купянском.

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ВСУ отбили все атаки возле Петропавловки / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

О чем речь:

Оккупанты безуспешно штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении

Россияне хотели форсировать Оскол, но потерпели неудачу

Российские войска предприняли очередную попытку прорыва обороны ВСУ в районе Купянска, однако все атаки были отбиты. Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

По информации украинских военных, противник атаковал укрепленные позиции вблизи таких населенных пунктов:

видео дня

Петропавловка;

Песчаное;

Загрызово.

Все наступательные действия врага потерпели неудачу.

Кроме этого, российские оккупанты пытались обустроить переправы через реку Оскол, однако и эти попытки оказались безрезультатными.

"Поражение наших защитников и погодные условия внесли свои коррективы. Из-за потепления и истончения льда на реке оккупанты вынуждены выкладывать на лед платформы для распределения нагрузки", - сказано в сообщении.

Река Оскол / Инфографика - Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на DeepState, ВСУ отбросили оккупантов в двух областях - Донецкой и Харьковской. Отмечается, что воины имели успех в районе села Западное Двуречанской общины Купянского района Харьковской области.

Также рассказывалось, есть ли угроза отказа от Запорожья и Херсона. Уступки со стороны Украины прокомментировал старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

Кроме этого, в ISW объяснили, как остановкой помощи для ВСУ Трамп "раскрыл" города Украины Путину. Аналитики объясняют, что, если все "Патриоты" закончатся, то украинские города станут открытыми для российских баллистических ракет".

Больше важных новостей:

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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