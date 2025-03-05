ВСУ отбросили оккупантов в двух областях: детали от DeepState

Силы обороны отбросили врага возле Западного и Успеновки.

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У ВСУ есть успехи на фронте / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Кратко:

У ВСУ есть успехи в двух областях

На Курщине уточнена линия соприкосновения

Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в двух областях - Донецкой и Харьковской.

Как сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке в ночь на 5 марта, ВСУ имели успех в районе села Западное Двуречанской громады Купянского района Харьковской области, а также оттеснили противника возле населенного пункта Успеновка Покровского района Донецкой области.

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"Силы обороны отбросили врага возле Западного и Успеновки", — говорится в сообщении.

Село Западное / Фото: deepstatemap.live

Успеновка на карте / deepstatemap.live

Также аналитики проекта сообщили в сводке об уточнении столкновения сил в Суджанском районе Курской области.

"Уточнена линия соприкосновения в Черкасском Поречном", — отметили в сводке.

Ситуация в Курской области / deepstatemap.live

Тем временем в сводке Генштаба, опубликованной вечером 4 марта, говорится о том, что враг также пытается продвигаться в районе Волчанска Харьковской области.

"На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор", — пишет Генштаб.

Что касается ситуации в Курской области РФ, то там ВСУ удалось в течение суток отбить 30 вражеских атак.

"Враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых бомб, а также совершил 364 артиллерийских обстрела позиций наших войск", — сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские военные совершили успешную атаку на военный объект в Курской области России. Уничтожены блиндажи, огневые позиции и до 30 российских военных в районе населенного пункта Троицкое.

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