ВСУ отбросили оккупантов в двух областях: детали от DeepState

Кратко:
- У ВСУ есть успехи в двух областях
- На Курщине уточнена линия соприкосновения
Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в двух областях - Донецкой и Харьковской.
Как сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке в ночь на 5 марта, ВСУ имели успех в районе села Западное Двуречанской громады Купянского района Харьковской области, а также оттеснили противника возле населенного пункта Успеновка Покровского района Донецкой области.
"Силы обороны отбросили врага возле Западного и Успеновки", — говорится в сообщении.
Также аналитики проекта сообщили в сводке об уточнении столкновения сил в Суджанском районе Курской области.
"Уточнена линия соприкосновения в Черкасском Поречном", — отметили в сводке.
Тем временем в сводке Генштаба, опубликованной вечером 4 марта, говорится о том, что враг также пытается продвигаться в районе Волчанска Харьковской области.
"На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор", — пишет Генштаб.
Что касается ситуации в Курской области РФ, то там ВСУ удалось в течение суток отбить 30 вражеских атак.
"Враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых бомб, а также совершил 364 артиллерийских обстрела позиций наших войск", — сообщили в Генштабе.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, украинские военные совершили успешную атаку на военный объект в Курской области России. Уничтожены блиндажи, огневые позиции и до 30 российских военных в районе населенного пункта Троицкое.
Российские захватчики отказываются идти на штурм островов в Херсонской области, надеясь на заморозку боевых действий. Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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