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ВСУ отбросили оккупантов в двух областях: детали от DeepState

Анна Ярославская
5 марта 2025, 08:43
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Силы обороны отбросили врага возле Западного и Успеновки.
ВСУ, фронт
У ВСУ есть успехи на фронте / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Кратко:

  • У ВСУ есть успехи в двух областях
  • На Курщине уточнена линия соприкосновения

Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в двух областях - Донецкой и Харьковской.

Как сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке в ночь на 5 марта, ВСУ имели успех в районе села Западное Двуречанской громады Купянского района Харьковской области, а также оттеснили противника возле населенного пункта Успеновка Покровского района Донецкой области.

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"Силы обороны отбросили врага возле Западного и Успеновки", — говорится в сообщении.

Село Западное
Село Западное / Фото: deepstatemap.live
Успеновка на карте
Успеновка на карте / deepstatemap.live

Также аналитики проекта сообщили в сводке об уточнении столкновения сил в Суджанском районе Курской области.

"Уточнена линия соприкосновения в Черкасском Поречном", — отметили в сводке.

Ситуация в Курской области
Ситуация в Курской области / deepstatemap.live

Тем временем в сводке Генштаба, опубликованной вечером 4 марта, говорится о том, что враг также пытается продвигаться в районе Волчанска Харьковской области.

"На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор", — пишет Генштаб.

Что касается ситуации в Курской области РФ, то там ВСУ удалось в течение суток отбить 30 вражеских атак.

"Враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых бомб, а также совершил 364 артиллерийских обстрела позиций наших войск", — сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские военные совершили успешную атаку на военный объект в Курской области России. Уничтожены блиндажи, огневые позиции и до 30 российских военных в районе населенного пункта Троицкое.

Российские захватчики отказываются идти на штурм островов в Херсонской области, надеясь на заморозку боевых действий. Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.

Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте. Ситуация может ухудшиться, если война не завершится в 2025 году. Об этом сказал руководитель Благотворительного Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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