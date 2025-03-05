Есть ли угроза отказа от Запорожья и Херсона: прогноз требований США к Украине

Марк Канчиан прокомментировал заявления советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

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Администрация Трампа видит прекращение огня по линии фронта

О возвращении оккупированной части территории Украины речь не шла

Полковник в отставке Корпуса морской пехоты США, старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан прокомментировал заявления советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что окончание войны потребует территориальных уступок Украины.

В интервью ТСН.ua он спрогнозировал, может ли идти речь об уступках со стороны Украины с добровольным отказом от Херсона и Запорожья.

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Администрация Трампа почти наверняка видит прекращение огня по сегодняшней линии фронта, подчеркнул полковник в отставке Корпуса морской пехоты США.

Вместе с тем собеседник считает, что о возвращении оккупированной части территории Украины пока речь не шла.

"Эти уступки будут соглашением с небольшими гарантиями безопасности и отсутствием положения о репарациях (со стороны России – Ред.) или о трибуналах по военным преступлениям. Также будет определенная отмена санкций, возможно, полная отмена", – предположил Марк Канчиан.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. В Украину не доедут ракеты ПВО, боеприпасы к HIMARS и артиллерии.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Напомним, ранее в Раде назвали сроки "запаса прочности" Украины после паузы в поставках от США. Системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности могут поставить только США, говорит Федор Вениславский.

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