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Есть ли угроза отказа от Запорожья и Херсона: прогноз требований США к Украине

Алексей Тесля
5 марта 2025, 03:30
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Марк Канчиан прокомментировал заявления советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.
Есть ли угроза отказа от Запорожья и Херсона: прогноз требований США к Украине
/ коллаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, 31 ОМБр

Важно:

  • Администрация Трампа видит прекращение огня по линии фронта
  • О возвращении оккупированной части территории Украины речь не шла

Полковник в отставке Корпуса морской пехоты США, старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан прокомментировал заявления советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что окончание войны потребует территориальных уступок Украины.

В интервью ТСН.ua он спрогнозировал, может ли идти речь об уступках со стороны Украины с добровольным отказом от Херсона и Запорожья.

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Администрация Трампа почти наверняка видит прекращение огня по сегодняшней линии фронта, подчеркнул полковник в отставке Корпуса морской пехоты США.

Вместе с тем собеседник считает, что о возвращении оккупированной части территории Украины пока речь не шла.

"Эти уступки будут соглашением с небольшими гарантиями безопасности и отсутствием положения о репарациях (со стороны России – Ред.) или о трибуналах по военным преступлениям. Также будет определенная отмена санкций, возможно, полная отмена", – предположил Марк Канчиан.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. В Украину не доедут ракеты ПВО, боеприпасы к HIMARS и артиллерии.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Напомним, ранее в Раде назвали сроки "запаса прочности" Украины после паузы в поставках от США. Системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности могут поставить только США, говорит Федор Вениславский.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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