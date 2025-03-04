В Раде назвали сроки 'запаса прочности' Украины после паузы в поставках от США

Системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности могут поставить только США, говорит Федор Вениславский.

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Федор Вениславский прокомментировал ситуацию с обеспечением ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

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Ситуация может значительно усложнится, говорит Вениславский

Запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода, сказал нардеп

Украина имеет запас прочности примерно на полгода даже без системной поддержки Соединенных Штатов, заявил народный депутат, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский.

Вместе с тем ситуация может значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа над поиском альтернативных источников поставок критически важного вооружения, подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

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Нардеп предупредил, что некоторые виды вооружения, в частности системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности, могут поставить только США, при этом украинский ВПК за три года войны способен существенно нивелировать угрозы и риски.

Собеседник уточнил, что основной целью является обеспечение украинские силы ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак, а также поиск возможности замены критического американского вооружения.

"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают - и команда президента, и Верховная Рада, и наш комитет - над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять.", - добавил Вениславский.

Приостановка помощи США Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. В Украину не доедут ракеты ПВО, боеприпасы к HIMARS и артиллерии.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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