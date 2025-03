Остановка помощи США: в ISW объяснили, как Трамп "раскрыл" города Украины Путину

Главные тезисы аналитиков ISW:

Решение Дональда Трампа прекратить поставки оружия Киеву повлияет на обороноспособность Украины, в частности на защиту городов от российских атак, ведь Украина в значительной степени зависит от американских систем "Патриот", отмечают эксперты Института изучения войны.

Аналитики напоминают, что США передавали Украине значительный арсенал вооружения, включая артиллерию, бронетехнику, системы ПВО "Патриот" и дальнобойные ракеты, такие как HIMARS и ATACMS. Многие из этих систем могут поставлять только Соединенные Штаты.

Украинский чиновник в комментарии CNN заявил, что запасы американских артиллерийских снарядов могут иссякнуть до мая или июня 2025 года, а ракеты для "Патриотов" могут закончиться "за считанные недели".

Фронт пока не находится под угрозой коллапса, но последствия прекращения помощи со временем станут критическими. По данным ABC News, по состоянию на 3 марта около 90% обещанного вооружения уже доставлено, а оставшиеся 10% ожидается к августу 2025 года.

"Также частные контракты на поставку вооружений между Украиной и американскими компаниями, многие из которых Украина уже оплатила, скорее всего, будут способствовать хотя бы небольшому потоку вооружений в Украину "по крайней мере на ближайшие годы", - пишет ISW.

Аналитики отмечают, что США поставляют около 30% вооружения Украине, столько же предоставляют европейские партнеры, а 40% обеспечивает внутреннее производство.

"Украина будет продолжать воевать с тем вооружением, которое она имеет сейчас, с тем вооружением, которое предоставили и в дальнейшем будут предоставлять европейские партнеры, а также с тем вооружением, которое производит сама Украина. Пауза в предоставлении помощи со стороны администрации Трампа негативно повлияет на способность Украины защищать себя и проводить наступательные операции в нынешних темпах, но не приведет к полному развалу фронта в ближайшие месяцы", - отмечает ISW.

Эксперты прогнозируют, что российские войска могут использовать недостаток оружия в Украине для активизации наступления, как это было во время предыдущего приостановления поставок в начале 2024 года. Сейчас РФ проводит наступательные действия на востоке и юге Украины, в частности в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"Российские войска, вероятно, попытаются воспользоваться паузой в оказании помощи со стороны США, чтобы достичь дальнейших успехов на востоке и юге Украины, чтобы обосновать свои территориальные претензии на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - считают в ISW.

Как сообщал Главред, по данным CNN, решение Дональда Трампа остановить военную помощь Украине было принято после острого спора с президентом Владимиром Зеленским во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. По мнению экспертов и представителей власти, такой шаг может серьезно подорвать обороноспособность Украины, сделав ее армию менее эффективной в противостоянии с противником.

Также недавно в США сделали заявление о военной помощи Украине. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен "исправить то, что произошло на прошлой неделе в Овальном кабинете".

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков дал свой комментарий относительно возможного прекращения помощи США Украине, отметив, что такое решение, по его мнению, будет способствовать мирному урегулированию.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.