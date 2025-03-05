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Остановка помощи США: в ISW объяснили, как Трамп "раскрыл" города Украины Путину

Даяна Швец
5 марта 2025, 09:33
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Украинские города становятся более уязвимыми без американских систем "Патриот".
Трамп, ВГУ
Что изменится на фронте после остановки помощи США / Коллаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы аналитиков ISW:

  • Остановка Трампом военной помощи повлияет на защиту украинских городов
  • 90% оружия уже в Украине, а 10% ожидается к августу 2025 года
  • Армия России воспользуется паузой в поставках

Решение Дональда Трампа прекратить поставки оружия Киеву повлияет на обороноспособность Украины, в частности на защиту городов от российских атак, ведь Украина в значительной степени зависит от американских систем "Патриот", отмечают эксперты Института изучения войны.

Аналитики напоминают, что США передавали Украине значительный арсенал вооружения, включая артиллерию, бронетехнику, системы ПВО "Патриот" и дальнобойные ракеты, такие как HIMARS и ATACMS. Многие из этих систем могут поставлять только Соединенные Штаты.

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Украинский чиновник в комментарии CNN заявил, что запасы американских артиллерийских снарядов могут иссякнуть до мая или июня 2025 года, а ракеты для "Патриотов" могут закончиться "за считанные недели".

"Украина в значительной степени полагается на американские системы ПВО "Патриот" для защиты от российских ракетных ударов по тыловым районам Украины. Дефицит и, в конце концов, отсутствие ракет "Патриот", вероятно, окажет серьезное влияние на безопасность критически важной, промышленной и гражданской инфраструктуры Украины, поскольку другие союзники Украины не имеют аналогичной системы, способной защитить от российских ракетных ударов, в частности, баллистических. Когда в Украине не будет хватать ракет "Патриот", Киеву придется принимать сложные решения относительно того, каким населенным пунктам предоставлять приоритет в защите ПВО. Если все "Патриоты" закончатся, то украинские города станут открытыми для российских баллистических ракет", - говорят аналитики.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК "Патриот" / Главред - инфографика

Фронт пока не находится под угрозой коллапса, но последствия прекращения помощи со временем станут критическими. По данным ABC News, по состоянию на 3 марта около 90% обещанного вооружения уже доставлено, а оставшиеся 10% ожидается к августу 2025 года.

"Также частные контракты на поставку вооружений между Украиной и американскими компаниями, многие из которых Украина уже оплатила, скорее всего, будут способствовать хотя бы небольшому потоку вооружений в Украину "по крайней мере на ближайшие годы", - пишет ISW.

Аналитики отмечают, что США поставляют около 30% вооружения Украине, столько же предоставляют европейские партнеры, а 40% обеспечивает внутреннее производство.

"Украина будет продолжать воевать с тем вооружением, которое она имеет сейчас, с тем вооружением, которое предоставили и в дальнейшем будут предоставлять европейские партнеры, а также с тем вооружением, которое производит сама Украина. Пауза в предоставлении помощи со стороны администрации Трампа негативно повлияет на способность Украины защищать себя и проводить наступательные операции в нынешних темпах, но не приведет к полному развалу фронта в ближайшие месяцы", - отмечает ISW.

Эксперты прогнозируют, что российские войска могут использовать недостаток оружия в Украине для активизации наступления, как это было во время предыдущего приостановления поставок в начале 2024 года. Сейчас РФ проводит наступательные действия на востоке и юге Украины, в частности в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"Российские войска, вероятно, попытаются воспользоваться паузой в оказании помощи со стороны США, чтобы достичь дальнейших успехов на востоке и юге Украины, чтобы обосновать свои территориальные претензии на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - считают в ISW.

Остановка помощи США - что известно

Как сообщал Главред, по данным CNN, решение Дональда Трампа остановить военную помощь Украине было принято после острого спора с президентом Владимиром Зеленским во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. По мнению экспертов и представителей власти, такой шаг может серьезно подорвать обороноспособность Украины, сделав ее армию менее эффективной в противостоянии с противником.

Также недавно в США сделали заявление о военной помощи Украине. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен "исправить то, что произошло на прошлой неделе в Овальном кабинете".

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков дал свой комментарий относительно возможного прекращения помощи США Украине, отметив, что такое решение, по его мнению, будет способствовать мирному урегулированию.

Больше важных новостей:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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