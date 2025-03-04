Залужный назначен на новую должность - указ президента Зеленского

Валерий Федорович будет представлять Украину в важной организации.

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Залужный получил новую должность / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, radiosvoboda.org

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Залужный назначен постоянным представителем Украины при ИМО

Экс-главком сохранит свою должность посла в Британии

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Британии Валерий Залужный получил новую должность. Он был назначен постоянным представителем Украины при Международной морской организации. Об этом говорится в указе президента №151/2025, который был опубликован на сайте ОП.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", - сказано в сообщении. видео дня

Как известно, Международная морская организация (ИМО) - это специализированное агентство Организации Объединенных Наций (ООН), которое отвечает за безопасность и защиту морского судоходства и предотвращение загрязнения морской среды судами. Штаб-квартира организации находится в Лондоне.

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Как известно, Главред писал о том, что Залужный назвал свою "абсолютную ошибку" в войне с Россией на посту главкома. По его словам, страна-агрессор не считается с человеческими потерями и готова достигать своей захватнической цели через самые тяжелые потери.

В то же время, по мнению Залужного, победа Украины в войне зависит от четырех факторов. Он убежден, что нашему государству необходимо иметь адекватное военное руководство.

Также экс-главком ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины. Залужный говорит, что подобные вопросы следует поднимать только после завершения войны в Украине.

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Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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