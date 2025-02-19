Залужный неожиданно ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины

Залужный отметил, что подобные вопросы следует поднимать только после завершения войны в Украине.

https://glavred.info/ukraine/zaluzhnyy-neozhidanno-otvetil-budet-li-ballotirovatsya-v-prezidenty-ukrainy-10640825.html Ссылка скопирована

Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы:

Сначала нужно получить условия для проведения президентских выборов

Сейчас у украинцев одна задача - выстоять и сохранить государство

На фоне дискуссий о проведении выборов в Украине, посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на вопрос, планирует ли он баллотироваться в президенты Украины. Своим видением он поделился в комментарии для издания NV.

Журналисты спросили у Залужного пойдет ли он на выборы.

видео дня

"Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала получим условия, при которых такой вопрос будет абсолютно уместным, - ответил Залужный. - Я считаю так: придут эти условия, тогда я как человек, который находится на государственной службе и работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такой вопрос", - ответил посол Украины в Великобритании.

Он отметил, что пока у украинцев одна задача - "выстоять и сохранить наше государство".

"А уже после этого будем думать о другом", - подчеркнул Валерий Залужный.

Выборы в Украине - новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров. Он также добавил, что сейчас поддержка президента Украины Владимира Зеленского среди украинцев якобы упала до 4%.

В то же время представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, проведение президентских выборов является признаком демократического государства, но Украина не должна их проводить до прекращения боевых действий, поскольку это противоречит Конституции страны.

Недавно Главред со ссылкой на первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко писал, что для проведения президентских и парламентских выборов после завершения войны необходимо принятие отдельного закона. Действующее законодательство не содержит механизмов для внесрочных выборов в послевоенный период.

Другие новости:

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред