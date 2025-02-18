'Это я гарантирую': в Раде расставили точки над 'і' в вопросе выборов в 2025 году

Ключевые тезисы Корниенко:
- Нужен отдельный закон, чтобы провести выборы после войны
- Избирательный процесс следует сократить из-за рисков безопасности
- Даты голосования пока не определены, предположения о выборах 26 октября 2025 года - необоснованны
Для проведения президентских и парламентских выборов после завершения войны необходимо принятие отдельного закона. Действующее законодательство не содержит механизмов для внесрочных выборов в поствоенный период. Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в эфире телемарафона.
"У нас есть правовое регулирование в Избирательном кодексе, которое касается срочных и досрочных выборов, а относительно внесрочных выборов такого нет. Потому что никто не предполагал, что у нас будет полномасштабное вторжение и еще и такое длительное", - пояснил он.
По его словам, необходимо принять отдельный закон, который будет регулировать избирательный процесс в послевоенный период. Корниенко уточнил, что этот закон будет касаться как президентских, так и парламентских выборов. Также не исключено, что он охватит и местные выборы, если их проведение отложат из-за войны.
Принятие нового закона
Корниенко прогнозирует, что принятие закона будет непростым процессом из-за политических дискуссий, в частности относительно временных избирательных участков.
"У нас разрушена инфраструктура - более 5 тысяч участков потеряно сейчас и ЦИК предлагает как одно из решений - это временные так называемые участки. Но будут люди, которые будут выступать против этого. Это я вам гарантирую. Также будут партии, которые будут "атаковать" избирательную систему, чтобы отойти от Избирательного кодекса", - отметил заместитель председателя ВР.
Несмотря на возможные споры, Корниенко уверен, что специальный закон примут оперативно. Он на 95% будет базироваться на действующем Избирательном кодексе, а для его реализации понадобятся изменения в государственный бюджет, поскольку на 2025 год расходы на выборы не предусмотрены.
Кроме того, он отметил, что избирательный процесс в послевоенный период не должен длиться стандартные два месяца, а должен быть сокращен с учетом рисков безопасности.
Возможные даты выборов и подготовка ЦИК
Комментируя возможные даты голосования, Корниенко отметил, что пока никаких решений не принято, а предположение о выборах 26 октября 2025 года - "это пальцем в небо" ткнуть.
"Нет никаких сейчас дат утвержденных. Есть принципиальные вещи - выборы могут быть проведены в течение полугода после завершения правового режима военного положения. Для проведения президентских и парламентских выборов нужна подготовка", - подчеркнул он.
В то же время Корниенко рассказал, что ЦИК уже более года работает над обновлением реестра избирателей и проверяет избирательные участки. Особое внимание уделяют безбарьерному доступу к избирательным участкам, ведь из-за войны многие ветераны имеют травмы и нуждаются в обустроенных помещениях с пандусами.
Выборы в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, выборы в Украине могут состояться только после завершения военного положения, однако для этого необходимо устранить угрозы национальной безопасности. Нардеп Федор Вениславский подчеркнул, что оккупация части территорий, пребывание миллионов украинцев за рубежом и отсутствие надлежащих условий безопасности делают невозможным проведение выборов.
Президент Владимир Зеленский также отметил, что выборы во время войны могут подорвать боеспособность ВСУ и стать инструментом для дестабилизации со стороны России.
Кроме того, глава государства пока не определился относительно своего участия в следующих выборах. По его словам, решение будет зависеть от ситуации в стране и завершения войны.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия напомнил, что во время войны голосование невозможно. Выборы в Украине возможны не ранее, чем через шесть месяцев после завершения военного положения.
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Что известно об Александре Корниенко
Александр Сергеевич Корниенко (род. 12 мая 1984, Киев) - украинский политик от партии "Слуга Народа", общественный деятель с неформальным образованием. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с 19 октября 2021 года.
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