Когда в Украине могут состояться выборы: в ЦИК назвали приблизительные сроки

Даже после прекращения огня, военное положение в Украине не завершится мгновенно.

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Когда состоятся выборы в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Ключевые тезисы:

Для качественной подготовки выборов нужно минимум полгода

Переход на мирные рельсы потребует многих изменений

Для качественной подготовки выборов после окончания военного положения нужно минимум полгода. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в эфире Новини.LIVE.

"Мы не знаем в какой ситуации окажется Украина после отмены военного положения. В каком состоянии будет избирательная инфраструктура, то есть места проведения голосования, каким будет состояние оккупированных территорий, каким будет состояние минирования населенных пунктов, каким образом будет происходить внутренняя миграция. Здесь я полностью солидарен с высказыванием госпожи Елены Шуляк. Действительно, для качественной подготовки выборов нужно не менее полугода", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, даже после прекращения огня военное положение не завершится мгновенно.

"То есть у нас на сегодняшний день даже есть такой термин "законодательство военного положения", когда изданы десятки тысяч нормативных актов, которые предусматривают действие во время военного положения или определенное действие после его отмены. То есть, безусловно, будет какой-то переходный период. Он по-другому быть не может, потому что переход на мирные рельсы потребует изменения и бюджетного процесса, и процесса организации государственного управления. Здесь можно говорить достаточно много", - подчеркнул заместитель председателя ЦИК.

Проведение выборов в Украине - что известно

Как сообщал Главред, госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что по состоянию на данный момент вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной. Однако, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет эту тему, Украина готова к диалогу.

Политический эксперт, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что проводить выборы во время действия режима военного положения запрещено Конституцией Украины. Однако Основной закон прямо говорит о парламентских выборах, но логика этих норм распространяется также и на местные и президентские выборы.

Кроме того, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что все парламентские фракции еще в 2023 году согласились на проведение выборов через шесть месяцев после завершения военного положения.

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Что такое ЦИК? Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) является постоянным коллегиальным государственным органом, который действует на основании Конституции Украины, законов Украины и наделен полномочиями по организации подготовки, проведения выборов Президента Украины,народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, председателей общин, организации всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных законами Украины. ЦИК выполняет полномочия окружной избирательной комиссии в Зарубежном избирательном округе, пишет Википедия.

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