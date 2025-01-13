Уже существует документ и конкретная дата: когда состоятся выборы в Украине - Кошель

Лидеры фракции украинского Парламента в 2023 году подписали документ, который регламентирует срок проведения выборов в Украине, отметил эксперт.

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Названы точные сроки проведения выборов в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Кошель:

Выборы в Украине состоятся через полгода после окончания действия военного положения

Этот срок нужен для решения 3 проблем, связанных с проведением выборов

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что все парламентские фракции еще в 2023 году согласились на проведение выборов через шесть месяцев после завершения военного положения. В то же время Ярослав Юрчишин отметил, что даже после подписания соглашения о прекращении огня режим военного положения будет оставаться в силе. В своем интервью изданию "Главред" политический эксперт и председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель объяснил, почему выбраны именно такие сроки и насколько они оправданы.

Кошель отметил, что не будет комментировать заявления отдельных депутатов, ведь каждый из 400 народных избранников имеет право на собственное мнение. Однако есть официальный документ, подписанный лидерами фракций в начале 2023 года, где четко прописано, что выборы следует проводить через полгода после отмены военного положения.

"Этот документ был важным для общества и мира, чтобы показать, что Украина не играет в "избирательные игры". Но это не значит, что власть обязательно будет придерживаться этой позиции", - отметил он.

Смотрите видео интервью Алексея Кошеля Главреду о вариантах проведения выборов во время войны:

По мнению эксперта, в принятии решений могут сыграть роль политические соображения, в частности страх конкуренции со стороны военных партий. В такой ситуации выборы могут состояться в ускоренном формате, пока военные еще остаются на фронте и не имеют возможности активно участвовать в избирательном процессе.

Кошель считает, что конкуренция со стороны военных после завершения войны будет чрезвычайно высокой, ведь находясь в составе Вооруженных сил, им будет трудно полноценно вести избирательную кампанию.

"Мы это прекрасно понимаем. Поэтому логика проведения выборов может иметь политический характер, и это также опасно", - указывает аналитик.

Кошель отмечает, что шестимесячный период после завершения военного положения необходим для подготовки к выборам. Кроме обеспечения голосования украинцев за рубежом, остается нерешенной проблема внутренне перемещенных лиц. Также серьезным вызовом является ситуация с мужчинами, которые уклоняются от службы в армии, количество которых, по оценкам, может достигать сотен тысяч или даже превышать миллион.

"У нас есть проблемы, связанные с Государственным реестром избирателей. Сейчас Центральная избирательная комиссия работает над его обновлением, но это чрезвычайно сложный механизм", - сказал он.

Эксперт подчеркивает, что за почти три года войны информационное пространство Украины функционировало в формате единого телемарафона, что ограничивало граждан в доступе к альтернативным источникам информации. Возвращение к обычной информационной среде, где представлены различные точки зрения, требует времени.

Кроме того, в Украине политические партии в течение этого периода не действовали как полноценные институции, работая в основном в формате избирательных штабов. Хотя это и имеет свои преимущества, для восстановления их полноценной деятельности также требуется время.

"Мы не должны ставить препятствия для украинских военных в реализации их права баллотироваться и быть избранными. Поэтому я считаю, что полугодовой переходный период - это обоснованная норма. Общая позиция относительно такого срока должна быть поддержана. Однако сказать, какая логика будет доминировать у представителей власти, сложно. На реализацию любого сценария сегодня у власти в парламенте хватает голосов", - резюмировал политический эксперт.

Выборы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, разговоры о подготовке украинской власти к проведению выборов онлайн являются манипуляциями, подрывающими доверие граждан, подобно голосованию по почте. Об этом заявила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Вопрос проведения выборов в Украине обсуждается уже три года, однако из-за полномасштабного вторжения РФ невозможно определить точные сроки. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что даже если война завершится в 2025 году, мгновенно провести выборы не удастся.

Президент Владимир Зеленский пока не принял решение о своем участии в следующих выборах.

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Кто такой Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) - общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировка - Академии Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия). 1996-2005 гг. - руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 - заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины. 2006-2009 - директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 - старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 - председатель Правления Комитета избирателей Украины. 2014 - генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

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