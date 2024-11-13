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В СМИ назвали вероятную дату выборов в Украине: при чем здесь Трамп

Юлия Закрепа
13 ноября 2024, 07:57обновлено 13 ноября, 09:07
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В Офисе Президента отрицают информацию о подготовке к выборам, однако некоторые чиновники назвали возможные даты.
В СМИ назвали вероятную дату выборов в Украине: при чем здесь Трамп
Когда в Украине пройдут выборы / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook

Ключевые тезисы из материала:

  • Выборы в Украине могут пройти в день инаугурации Трампа
  • Кто может стать новым президентом Украины
  • Зеленский может проиграть новые президентские выборы

Президент Украины Владимир Зеленский имеет лишь один способ сохранить чистую репутацию - отказаться от борьбы за власть и не участвовать в предстоящих выборах, которые, по словам информированных источников, могут состояться в 2025 году.

Издание The Economist отмечает, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США в Украине все разговоры ведутся вокруг того, какую политику будет проводить новая администрация Белого дома и как это скажется на Украине - состоятся ли выборы в Украине.

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"На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя дата обсуждаемых выборов", - говорится в статье.

При этом в ОПУ отрицают, что готовятся к выборам. Большинство источников издания также скептически относятся к тому, что выборы могут состояться уже в 2025 году, отмечая, что столицу не впервые волнуют подобные слухи.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика: Главред

Кроме того, сомнения вызывает легитимность выборов и сложность их организации: как может раздробленное государство, находящееся в состоянии войны, проводить всеобщее голосование? Не говоря уже о том, что сейчас все внимание власти должно быть сосредоточено на том, как пережить зиму, которая, по прогнозам аналитиков, будет тяжелым испытанием не только для армии, но и для инфраструктуры страны.

"Участвовать в предвыборной агитации прямо сейчас было бы самоубийством", - прокомментировал слухи о выборах оппозиционный нардеп Ярослав Железняк.

Однако, определенная подготовка к выборам, похоже, уже началась. Региональные избирательные штабы начинают работу над списками кандидатов. Представители одного из возможных соперников Владимира Зеленского на президентских выборах, имя которого издание не называет, говорят, что Украине нужны выборы. Однако такие разговоры в публичной плоскости не ведутся, возможно из-за опасений жесткой реакции со стороны президентского офиса.

"Если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, одержанной им в 2019 году. Почти через три года после российского вторжения его больше не считают бесспорным лидером войны, которым он когда-то был", - подчеркивает издание.

Ссылаясь на украинские соцопросы, The Economist отмечает, что действующий президент Владимир Зеленский может проиграть во втором туре выборов бывшему Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, которого многие украинцы считают героем войны. Говорят, что Залужного назначили послом в Великобританию после ссоры с президентом в прошлом году. И хотя он никогда не высказывал своих политических амбиций, многие призывают его баллотироваться на пост президента.

Авторы статьи отмечают, что Зеленский будет иметь более сильную позицию, если его соперниками будут другие оппозиционеры, некоторые из которых активно не нравятся электорату. Но, по словам бывшего коллеги президента, его лучшим шагом может стать уход в сторону в любом случае и выполнение своего первоначального обещания - отслужить только один срок на посту президента.

"Зеленский имеет только один выход, чтобы уйти с чистой репутацией. Это провести выборы без его участия и войти в историю как человек, который объединил нацию в войне", - подчеркнул этот источник.

По его мнению, если президент решит баллотироваться снова, он рискует ассоциироваться с военным поражением или "полумиром".

Выборы в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, когда состоятся президентские выборы в Украине. Зеленский очень четко говорит, что он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, а также беженцы, которые сейчас за границей.

Стало известно, что Зеленский может склонить Трампа на свою сторону - повлияет ли это на выборы в Украине. Официальная позиция украинской власти, заключается в том, что Киев будет продолжать сотрудничество с Вашингтоном независимо от результатов выборов президента в США.

Владимир Зеленский рассматривает проведение выборов в 2025 г. На такое решение президент, мол, готов пойти, чтобы консолидировать свою власть на фоне падения рейтингов. Политический процесс якобы начался, сообщили политики.

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