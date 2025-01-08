Будет ли в Украине онлайн-голосование: в "Слуге народа" ответили

Украина изучала опыт Эстонии, которой понадобилось 25 лет для того, чтобы воплотить возможность голосования онлайн.

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У общества нет доверия к выборам онлайн, считает Шуляк / Коллаж: Главред, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сказала Елена Шуляк:

Украина - одно из самых цифровых государств в мире

У общества нет доверия к выборам онлайн

Разговоры о том, что украинские власти готовятся к проведению выборов онлайн, являются исключительно манипуляциями. Этот вопрос вызывает недоверие у граждан, как и голосование по почте. Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

"Если мы говорим об онлайн-голосовании и опыте других стран, это должна быть абсолютно независимая система, которой в наших реалиях может заниматься ЦИК. Насколько мне известно, ЦИК не имеет своей "Дії" для проведения выборов", - отметила Шуляк. видео дня

По ее словам, Украина изучала опыт Эстонии, которой понадобилось 25 лет для того, чтобы воплотить возможность голосования онлайн.

"Сколько лет это займет у Украины, я думаю, никто не может сказать. Несмотря на то, что мы сегодня являемся одним из самых цифровых государств в мире", - отметила глава "Слуги народа".

Кроме того, как отметила Шуляк, у общества не много доверия к вопросу выборов онлайн, как, собственно, и к почтовому голосованию. Только 8% граждан поддержали бы такой формат волеизъявления.

"Опыт (разных стран, - ред.) мы можем изучать, но когда будет приниматься решение, как проводить первые послевоенные выборы, конечно, будет учитываться обязательно и мнение общества. Нам очень важно, чтобы выборы состоялись понятным демократическим способом, с тем, чтобы результаты таких выборов были приняты всеми в обществе", - пояснила она.

Выборы в Украине - что известно

Напомним, иностранные СМИ писали, что Украина изучает европейские модели избирательного права, включая электронное голосование, с целью проведения выборов вскоре после окончания войны с Россией.

Накануне Главред писал, что по мнению Тараса Загороднего, без окончания военного положения проведение выборов невозможно. Даже если теоретически военное положение заканчивается, и сразу же начинается предвыборная кампания (а это 90 дней), то выборы не могут состояться так быстро, в определенную дату. В лучшем случае выборы состоятся не раньше второй половины 2025 года

Ранее также советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в Украине пока нет никаких предпосылок для проведения выборов. Война продолжается с высокой интенсивностью, а реальных намерений России к переговорам нет.

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Кто такая Елена Шуляк? Елена Шуляк - украинский политик. Председатель партии "Слуга народа" с 15 ноября 2021 года. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.

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