Возможно онлайн-голосование: Украина готовится к послевоенным выборам - Politico

Изменения в избирательное законодательство должны быть приняты минимум за год до даты следующих выборов.

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Выборы в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Ключевые тезисы:

Украина готовится к выборам после окончания войны

Чиновники изучают различные европейские модели выборов

Главной проблемой останется предоставление возможности голосовать всем гражданам

Украина изучает европейские модели избирательного права, включая электронное голосование, с целью проведения выборов вскоре после окончания войны с Россией. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что даже после окончания войны одной из ключевых проблем останется предоставление возможности голосовать гражданам, разбросанным по всему миру, в том числе и на оккупированной территории Украины.

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"Сейчас у нас огромная проблема с реестром избирателей, потому что люди выехали (за границу, - ред.). По разным оценкам, только внутренне перемещенных лиц - 6,5 млн человек", - сказала Елена Шуляк, председатель Комитета по организации государственной власти в ВР.

По её словам, украинские чиновники изучают различные европейские модели выборов, чтобы найти способ провести свободные и справедливые выборы после окончания войны.

"Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в частности с точки зрения безопасности ИТ", - подчеркнула Шуляк.

Кроме того, она добавила, что депутаты также рассматривают голосование по почте, личное голосование за рубежом в день выборов, голосование по доверенности и онлайн-голосование.

В то же время, издание напоминает, что согласно рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, существенные изменения в избирательное законодательство должны быть приняты минимум за год до даты следующих выборов в Украине.

Выборы в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина планирует немедленно перейти к демократическим выборам после достижения справедливого мира.

Издание The Economist писало, что 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя дата выборов, обсуждаемая.

В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине пока нет никаких предпосылок для проведения выборов. Война продолжается с высокой интенсивностью, а реальных намерений России к переговорам нет.

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