Не США и не ЕС: стало известно, кто взял на себя военную поддержку Украины

Хотя миссию анонсировали еще летом, ее официальное открытие состоялось только сейчас.

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Миссия НАТО для Украины стартовала / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Коротко:

США передают полномочия НАТО

Изменится ли поддержка Украины от Запада

НАТО взяло на себя координацию военной помощи Украине, которую ранее обеспечивали Соединенные Штаты. Об этом сообщило агентство Reuters.

Что известно о новой миссии НАТО?

Согласно информации, штаб-квартира миссии НАТО для Украины под названием "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и тренировке для Украины" (NSATU) уже начала работу. Она расположена на американской базе в немецком городе Висбаден.

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Хотя миссию анонсировали еще летом, ее официальное открытие состоялось только сейчас. Представитель агентства не раскрыл причин задержки.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Как это повлияет на помощь Украине?

Дипломаты отмечают, что передача координации НАТО может иметь ограниченный эффект. В то же время существуют опасения, что США могут уменьшить свою поддержку Украине после возможной инаугурации Дональда Трампа. Этот фактор может повлиять на объемы военной помощи в будущем.

Помощь Украине странами Запада - что известно

Недавно США объявили новый пакет военной помощи Украине. Его оценивают в 500 млн долларов США.

Также Главред писал, что Украина может полностью закрыть небо от атак РФ. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что для этого нужно реализовать все договоренности по передаче ВСУ систем противовоздушной обороны.

В то же время в Минфине назвали сроки, сколько ВСУ смогут воевать без помощи США. Киеву нужно выстроить отношения с новой администрацией США, считает министр финансов Сергей Марченко.

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