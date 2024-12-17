Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Не США и не ЕС: стало известно, кто взял на себя военную поддержку Украины

Даяна Швец
17 декабря 2024, 18:47
768
Хотя миссию анонсировали еще летом, ее официальное открытие состоялось только сейчас.
Не США и не ЕС: стало известно, кто взял на себя военную поддержку Украины
Миссия НАТО для Украины стартовала / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Коротко:

  • США передают полномочия НАТО
  • Изменится ли поддержка Украины от Запада

НАТО взяло на себя координацию военной помощи Украине, которую ранее обеспечивали Соединенные Штаты. Об этом сообщило агентство Reuters.

Что известно о новой миссии НАТО?

Согласно информации, штаб-квартира миссии НАТО для Украины под названием "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и тренировке для Украины" (NSATU) уже начала работу. Она расположена на американской базе в немецком городе Висбаден.

видео дня

Хотя миссию анонсировали еще летом, ее официальное открытие состоялось только сейчас. Представитель агентства не раскрыл причин задержки.

нато инфографика
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Как это повлияет на помощь Украине?

Дипломаты отмечают, что передача координации НАТО может иметь ограниченный эффект. В то же время существуют опасения, что США могут уменьшить свою поддержку Украине после возможной инаугурации Дональда Трампа. Этот фактор может повлиять на объемы военной помощи в будущем.

Помощь Украине странами Запада - что известно

Недавно США объявили новый пакет военной помощи Украине. Его оценивают в 500 млн долларов США.

Также Главред писал, что Украина может полностью закрыть небо от атак РФ. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что для этого нужно реализовать все договоренности по передаче ВСУ систем противовоздушной обороны.

В то же время в Минфине назвали сроки, сколько ВСУ смогут воевать без помощи США. Киеву нужно выстроить отношения с новой администрацией США, считает министр финансов Сергей Марченко.

Читайте также:

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО новости США ВСУ Дональд Трамп военная помощь новости Украины война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мирные переговоры с РФ: у Зеленского назвали главное условие

Мирные переговоры с РФ: у Зеленского назвали главное условие

19:53Украина
Глаза на лоб от суммы: сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат и вооружение

Глаза на лоб от суммы: сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат и вооружение

19:50Украина
В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

19:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

"Просто прелесть": Альбина Джанабаева показала, как выглядит ее дочь от Меладзе

"Просто прелесть": Альбина Джанабаева показала, как выглядит ее дочь от Меладзе

В Москве найден мертвым муж Cедоковой: он оставил послание певице

В Москве найден мертвым муж Cедоковой: он оставил послание певице

Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

Последние новости

19:53

Мирные переговоры с РФ: у Зеленского назвали главное условие

19:50

Глаза на лоб от суммы: сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат и вооружение

19:42

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

19:08

Графики отключения света возвращаются: какими будут ограничения 18 декабря

19:01

Почему Путин будет до последнего верить, что у него все идет по планумнение

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
18:56

Меган Маркл и принц Гарри показали новые фото своих детей

18:49

Зеленский сделал заявление о диалоге с Трампом и высмеял посредничество Орбана

18:47

Не США и не ЕС: стало известно, кто взял на себя военную поддержку Украины

18:20

Седокова устроила концерт и попала в больницу: профессионально рыдает

Реклама
18:04

Корабль подал сигнал бедствия: третий танкер РФ за два дня попал в катастрофу

17:54

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманВидео

17:46

Россияне с северокорейцами третьи сутки штурмуют позиции на Курщине – Сырский

17:32

Придут беды и проблемы со здоровьем: что нельзя делать с ножом 18 декабря

17:03

"Просто отличная мишень": РФ не жалеет северокорейцев и бросает на "мясные штурмы"

16:51

Почти никогда не используют: для чего нужен крючок на дверце автомобиля

16:49

Два украинских фильма - в списке лучших картин года по версии киноинститута Британии

16:18

Чем убрать налет под ободком унитаза: простой, но очень эффективный способ

16:08

Никогда не подведут: эксперт определил лучших для защиты собакВидео

16:00

Не просто имя: почему слово "Таня" в Польше вызывает недоумение и даже смех

15:53

Назвал Путина военным преступником: Бойко вышел с заявлением после допроса в СБУ

Реклама
15:30

Как почистить сетку динамика на телефоне: простые лайфхаки работают на все 100

15:25

Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест: появился первый комментарий футболиста

15:13

НАПК не нашло у жены Жупанина подтверждений о легальности происхождения сотен тысяч долларов и евро актуально

15:00

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

14:55

Украина может полностью закрыть небо от атак РФ: Зеленский объяснил, что нужно

14:46

Будут ли отменять в Киеве на Новый год комендантский час: сказали в КГВА

14:42

"Должен быть остановлен": Зеленский назвал одну из самых больших угроз для Украины

14:31

Военные КНДР странно реагируют на украинские дроны: в ЦПД объяснили причину

14:05

Предложения не было: в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию"

13:18

Расследование издевательств в 211 бригаде: подозрение получил командир воинской части

13:09

Три лучших рецепта удивительно вкусной кутьи: как правильно готовитьВидео

12:54

ВСУ перешли к обороне: Украина потеряла половину захваченных территорий на Курщине - СМИ

12:32

Хватить 100 грамм: как избавиться от неприятного запаха в машинеВидео

12:07

В Украине будут производить японские пикапы – Минэкономики

12:06

Где в Украине потеплеет до +10: прогноз погоды на неделю

11:41

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Драконам - плохая репутация, Тиграм - испытания

11:38

Перебросит ли Путин военных КНДР на восток Украины: генерал предупредил об угрозе

11:34

Нардепа Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ: в чем причина - СМИ

11:22

Логистика ВСУ под угрозой: оккупанты получили новое задание на Донетчине - Петренко

10:51

Партизаны помешали наступлению россиян на Запорожскую область: детали

Реклама
10:45

СМИ узнали, кто стоит за подрывом топ-генерала Кириллова в Москве

10:38

Экс-мужа Алсу застукали с лучшей подругой певицы: она оказалась под капельницей

10:31

3 знака зодиака, которые лучше всего покажут себя в политике

10:30

"В каком я аду жила": Седокова в истерике вышла на связь после смерти бывшего мужа

10:26

К мирным переговорам надо принуждать не Украину: в Польше сделали важное заявление

10:14

Минус 4% солдат в одной атаке: в Forbes назвали потери корпуса КНДР на Курщине

10:04

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видеоВидео

10:03

Отправка войск КНДР в Украину: в США предупредили о возможной эскалации

09:38

Враг уничтожил некоторые укрепления ВСУ: украинские бойцы вынуждены отойти - детали

09:32

"Сломала жизнь парню": в РФ обвиняют Седокову в смерти бывшего мужа

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять