США объявили новый пакет военной помощи Украине: список оружия для ВСУ

Кратко:
- США объявили новый пакет военной помощи Украине
- ВСУ получат боеприпасы, беспилотники и другое вооружение
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое оружие в рамках очередного пакета военной помощи.
По словам Блинкена, пакет оценивается в 500 млн долларов США, передает сайт на Госдепартамента.
В новый пакет помощи Украины вошли:
- боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
- беспилотные летательные аппараты (UAS);
- защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
- легкие тактические транспортные средства;
- средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием (TOW);
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- гранаты и учебное оборудование; оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Военная помощь США - последние новости
Как сообщал Главред, в 2025 году оборонный бюджет США достигнет рекордной суммы в 895 миллиардов долларов, однако из финального варианта проекта закона изъято положение о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, посольство продолжает активно работать над сохранением этого механизма.
Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью El Pais заявил, что Украина способна содержать оборону без американской поддержки как минимум до середины 2025 года. Он подчеркнул, что прекращение помощи станет серьезным вызовом, но не приведет к немедленному коллапсу.
Также стало известно, что США решили выделить Украине кредит на 20 миллиардов долларов. Эта сумма будет погашена за счет замороженных активов Российской Федерации. В Министерстве финансов США отмечают, что эти средства являются критически важными для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.
Тем временем избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следует ожидать нынешних объемов военной помощи от Соединенных Штатов при новой администрации. По его мнению, война в Украине является "самой глупой вещью", которая могла произойти, президент Байден должен был остановить ее, когда это еще было возможно.
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Кто такой Энтони Блинкен?
Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.
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