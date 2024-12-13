США объявили новый пакет военной помощи Украине: список оружия для ВСУ

Пакет помощи Украине оценивается в 500 млн долларов США.

https://glavred.info/ukraine/ssha-obyavili-novyy-paket-voennoy-pomoshchi-ukraine-spisok-oruzhiya-dlya-vsu-10622144.html Ссылка скопирована

Энтони Блинкен заявил о новом пакете военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, УНИАН

Кратко:

США объявили новый пакет военной помощи Украине

ВСУ получат боеприпасы, беспилотники и другое вооружение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое оружие в рамках очередного пакета военной помощи.

По словам Блинкена, пакет оценивается в 500 млн долларов США, передает сайт на Госдепартамента.

видео дня

В новый пакет помощи Украины вошли:

боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

беспилотные летательные аппараты (UAS);

защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);

легкие тактические транспортные средства;

средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием (TOW);

боеприпасы для стрелкового оружия;

гранаты и учебное оборудование; оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Военная помощь США - последние новости

Как сообщал Главред, в 2025 году оборонный бюджет США достигнет рекордной суммы в 895 миллиардов долларов, однако из финального варианта проекта закона изъято положение о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, посольство продолжает активно работать над сохранением этого механизма.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью El Pais заявил, что Украина способна содержать оборону без американской поддержки как минимум до середины 2025 года. Он подчеркнул, что прекращение помощи станет серьезным вызовом, но не приведет к немедленному коллапсу.

Также стало известно, что США решили выделить Украине кредит на 20 миллиардов долларов. Эта сумма будет погашена за счет замороженных активов Российской Федерации. В Министерстве финансов США отмечают, что эти средства являются критически важными для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Тем временем избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следует ожидать нынешних объемов военной помощи от Соединенных Штатов при новой администрации. По его мнению, война в Украине является "самой глупой вещью", которая могла произойти, президент Байден должен был остановить ее, когда это еще было возможно.

Другие новости:

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред