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"Самая глупая вещь, которую я видел": Трамп допустил сокращение помощи Украине

Руслана Заклинская
8 декабря 2024, 17:42
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Дональд Трамп утверждает, что в Украине гибнут сотни тысяч людей с обеих сторон, а война является "самой глупой вещью, которую он когда-либо видел".
'Самая глупая вещь, которую я видел': Трамп допустил сокращение помощи Украине
Трамп сделал ряд важных заявлений по войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Трампа:

  • Украине не стоит надеяться на нынешние объемы военной помощи от США при его президентстве
  • Россия потеряла, вероятно, до 600 000 человек, а Украина - больше, чем официально сообщают
  • Трамп не поддерживает контакты с Путиным в последнее время

Украине не следует ожидать нынешних объемов военной помощи от Соединенных Штатов при новой администрации. Война в Украине является "самой глупой вещью", которая могла произойти, президент Байден должен был остановить ее, когда это еще было возможно. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

После интервью Трамп отправился в Париж, где принял участие в церемонии открытия восстановленного собора Парижской Богоматери, который пострадал от пожара. Там он также провел частную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам Зеленского, политики обсудили возможности достижения "справедливого мира" в войне России против Украины. Представитель Трампа утверждает, что президент Украины присоединился к встрече в ее завершающую часть, за 10 минут до конца разговора.

В интервью Трамп также отметил, что активно стремится достичь завершения войны, "если это возможно". Он также заявил, что не поддерживает дальнейшее членство США в НАТО, если союзники не будут выполнять свои финансовые обязательства.

"Если они будут платить по своим счетам, безусловно", - подчеркнул избранный президент США, добавив, что, в таком случае, Америка продолжит членство в Альянсе.

Переговоры Трампа с Путиным

Относительно переговоров с лидером России Владимиром Путиным, Трамп утверждает, что не разговаривал с Путиным с тех пор, как его избрали президентом США. В то же время он заявил, что не хочет комментировать этот вопрос, чтобы не помешать возможным переговорам в будущем.

"Нет. Ну, я не хочу этого говорить, но в последнее время я с ним не разговаривал. Я не хочу ничего об этом говорить, потому что не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам", - сказал Трамп.

Потери в войне в Украине

Избранный президент США подчеркнул, что в "этой войне гибнут люди на таком уровне, которого никто никогда не видел". По его словам, города в Украине "опустошены и разрушены".

"Но количество людей, которых убивают, солдат, молодых, красивых солдат, сотни тысяч людей убивают. И, знаете, это очень интересно. Все уравнялось. Полностью уравнено. Поле боя полностью уравнено", - отметил президент.

Трамп также оценил человеческие потери в войне и заявил, что на полях боев гибнут сотни тысяч молодых солдат с обеих сторон.

"Единственное, что останавливает пулю, вы знаете, что это такое, это тело, человеческое тело. И люди, которых убивают, сотни, тысячи с обеих сторон. Россия потеряла, вероятно, 600 000. Украина потеряла больше, чем они говорят, возможно, 400 000 (убитыми и ранеными - Главред)", - сказал новый лидер США.

Кроме этого, Трамп подчеркнул, что война "это самая глупая вещь, которую я когда-либо видел". Он уверен, что ее нельзя было допускать, а "Байден должен был бы остановить это".

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Встреча Трампа, Зеленского и Макрона - что известно

Как сообщал Главред, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию для трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась в Елисейском дворце.

Сначала Трамп и Макрон встретились возле дворца, после чего присоединился Зеленский. Президент Украины назвал встречу "хорошей и продуктивной", поблагодарил Трампа за решительность, а Макрона за организацию. Политики обсудили ситуацию на поле боя и достижение справедливого мира для Украины.

Также Дональд Трамп заявил, что Украина стремится заключить соглашение о мире, призывая к немедленному прекращению огня и началу переговоров. Он подчеркнул, что обе стороны понесли огромные потери, и теперь Владимиру Путину следует сделать шаг к миру.

Кроме этого, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Трамп и его команда демонстрируют "глубокое понимание" ситуации. По его словам, риторика во время кампании и настоящая позиция чиновников, в частности будущего вице-президента Джей Ди Венса, значительно отличаются.

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"Мирный план" Дональда Трампа

Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
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