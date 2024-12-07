Война до границ 2022 года: Ермак сделал интересное предложение команде Трампа

Американская сторона выразила недовольство предоставленной информацией о ситуации на фронте.

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Визит Ермака в США / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы:

Ермак предложил команде Трампа вести войну до возвращения границ 2022 года

Это предложение было встречено "прохладно"

США до сих пор негативно настроены относительно вступления Украины в НАТО

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время визита в США предложил команде Дональда Трампа вести войну до возвращения границ 2022 года, а также предусмотреть вступление Украины в НАТО. Об этом заявила политический обозреватель Юлия Забелина в эфире Radio NV.

По её словам, эти предложения были встречены "прохладно" и с негативной реакцией.

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"Очень негативно. И к этому надо было готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет. Подготовилась ли украинская сторона к этому, - я имею определенные сомнения", - отметила она.

Обозреватель также добавила, что министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге была поставлена задача "каким-то образом убедить" представителей администрации президента США Джо Байдена в том, что Украине необходимо получить приглашение в Североатлантический альянс. Однако США до сих пор негативно настроены к этой идее.

Также отмечается, что американская сторона выразила недовольство предоставленной информацией о ситуации на фронте, отмечая расхождение между реальным положением дел и "приукрашенными" данными.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Визит Ермака в США - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 4 декабря украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретилась с высокопоставленными представителями избранного президента США Дональда Трампа. Встреча состоялась на фоне того, что Украина ищет поддержки от новой команды в вопросе войны России против Украины.

Также сообщалось, что официальные представители обеих сторон более часа обсуждали ситуацию на поле боя. СМИ отмечают, что украинцы предложили общую схему своей оборонной стратегии, но не прибегали к подробным деталям.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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