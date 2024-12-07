Число почти совпадает с данными Генштаба ВСУ: Трамп озвучил потери РФ в войне

Политик озвучил потери армии РФ на фоне событий в Сирии.

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Трамп назвал потери РФ в войне / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

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Трамп озвучил потери РФ в войне против Украины

Политик отреагировал на события в Сирии

Страна-агрессор РФ в войне против Украины потеряла более 600 тысяч солдат. Об этом в своих социальных сетях заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Политик озвучил потери армии РФ на фоне событий в Сирии.

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"Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала годами", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что США не должны вмешиваться в конфликт.

"Сирия - это беспорядок, но это не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша война. Пусть она разворачивается. Не вмешивайтесь!", - написал он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

В ноябре 2024 года среднесуточные потери российских военных (убитыми и ранеными) достигли рекордного уровня за все время войны, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведданные.По информации Генштаба ВСУ, среднесуточный показатель потерь составил 1 523 человека.

Как писал Главред, украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп оккупантов на Кураховском направлении. В сообщении ДШВ говорится, что ВСУ удалось ликвидировать 27 российских захватчиков, еще 12 - были ранены.

Недавно руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что действия России свидетельствуют об отсутствии намерений завершать войну. Даже существенные выплаты не смогли стимулировать пополнение рядов российской армии, а темпы набора контрактников продолжают снижаться.

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