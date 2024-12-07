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Число почти совпадает с данными Генштаба ВСУ: Трамп озвучил потери РФ в войне

Марина Фурман
7 декабря 2024, 18:46
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Политик озвучил потери армии РФ на фоне событий в Сирии.
Трамп, армия РФ
Трамп назвал потери РФ в войне / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Коротко:

  • Трамп озвучил потери РФ в войне против Украины
  • Политик отреагировал на события в Сирии

Страна-агрессор РФ в войне против Украины потеряла более 600 тысяч солдат. Об этом в своих социальных сетях заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Политик озвучил потери армии РФ на фоне событий в Сирии.

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"Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала годами", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что США не должны вмешиваться в конфликт.

"Сирия - это беспорядок, но это не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша война. Пусть она разворачивается. Не вмешивайтесь!", - написал он.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

В ноябре 2024 года среднесуточные потери российских военных (убитыми и ранеными) достигли рекордного уровня за все время войны, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведданные.По информации Генштаба ВСУ, среднесуточный показатель потерь составил 1 523 человека.

Как писал Главред, украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп оккупантов на Кураховском направлении. В сообщении ДШВ говорится, что ВСУ удалось ликвидировать 27 российских захватчиков, еще 12 - были ранены.

Недавно руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что действия России свидетельствуют об отсутствии намерений завершать войну. Даже существенные выплаты не смогли стимулировать пополнение рядов российской армии, а темпы набора контрактников продолжают снижаться.

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"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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