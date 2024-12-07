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"Заживо сгорели в машинах": появились страшные подробности удара РФ по Запорожью

Марина Фурман
7 декабря 2024, 17:58
288
Известно, что две девушки были в машинах на перекрестке, куда 6 декабря попали оккупанты.
удар по Запорожью
Циничный удар по Запорожью / Коллаж: Главред, фото Запорожская ОВА

Основное:

  • 6 декабря РФ атаковала Запорожье
  • В результате удара погибли 10 человек
  • 2 погибших - девочки, которые учились в гимназии

В результате российского обстрела Запорожья 6 декабря погибли десять человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили в Запорожском городском совете.

По словам секретаря Запорожского городского совета Регины Харченко, россияне убили двух девочек - учениц одной гимназии №93.

видео дня

"Россия убивает наших детей. Мир должен реагировать." - заявила чиновница.

Гибель школьниц подтвердили и на странице в Instagram департамента образования и науки Запорожья.

Согласно опубликованной информации, известно, что две девочки были в машинах на перекрестке, куда 6 декабря попали оккупанты.

"Две невинные девочки заживо сгорели в машинах на перекрестке, куда вчера попала вражеская бомба. Это невосполнимая потеря для каждого из нас, склоняем головы в скорби и разделяем боль родных и близких. Нет ничего ценнее жизни детей, и каждая такая трагедия оставляет неизлечимую рану в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров также подтвердил, что среди погибших в городе есть двое детей. Он добавил, что в городе продолжается идентификация людей, которых убили россияне во время атаки.

Директор гимназии Оксана Гаркуша на странице в Facebok написала, что девушки погибли вместе со своими родными.

Она отметила, что они были "талантливыми и замечательными". На Facebook-странице гимназии говорится, что одна из погибших была ученицей девятого класса, также погибла ее мама.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в пятницу, 6 декабря, российские оккупанты атаковали управляемой авиабомбой Запорожье. В результате вражеского удара вспыхнуло СТО. По данным ОВА, из-за удара россиян в некоторых общинах области возникли проблемы с электроэнергией.

В тот же день оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами, повредив административное здание. По сообщению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате удара есть погибшие и пострадавшие.

Рано утром в четверг, 28 ноября, в Харькове прогремел взрыв. Перед этим по всей Украине была объявлена массовая воздушная тревога из-за ракетного удара РФ. Как сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, удар был нанесен ракетой. Под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова.

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Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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