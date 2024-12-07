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Будет разносить все вдребезги: названы главные цели для дронов-ракет "Пекло"

Мария Николишин
7 декабря 2024, 17:12
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Такие инструменты, как дрон-ракета "Пекло", очень нужны ВСУ.
Будет разносить все вдребезги: названы главные цели для дронов-ракет 'Пекло'
Цели для дронов-ракет "Пекло" / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления военного:

  • Дрон-ракета "Пекло" сможет уничтожить много складов и авиабаз РФ
  • Это оружие можно использовать без разрешений союзников
  • Боевая часть этой ракеты может иметь 30 килограмм

Силам обороны Украины передали первую партию дронов-ракет "Пекло" отечественного производства. Это оружие станет весомым инструментом, поскольку позволит уничтожать российские склады, технику, пункты дислокации, в частности на территории РФ. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире FREEДОМ.

По его словам, ВСУ смогут использовать "Пекло", как посчитают нужным, без разрешений союзников.

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"Я пока не видел этих ракет, но предполагаю, что их боевая часть килограмм 30 точно будет. Это очень серьезно, тем более скорость ракеты, это не дрон, это ракета, её боевая часть позволит действительно разносить вдребезги склады, логистику, места дислокации ВС РФ и боевую технику россиян, если её будут накапливать где-то. Это замечательно", - сказал он.

Военный подчеркнул, что такие инструменты очень нужны ВСУ.

"Буквально на днях мы их начнем использовать. Нам не понадобится ни разрешения союзников, ни одобрения партнеров. Будем использовать оружие так, как считаем нужным, и там, где считаем нужным. В частности, по военным целям на территории России. Это очень важно, потому что те же КАБы, их не собьешь, это железная болванка, которая летит с неба на расстояние до 40 километров, а сейчас и до 70 километров. Сбить КАБ практически невозможно. А разнести состав с КАБами - это замечательно", - подчеркнул Сазонов.

По его мнению, "Пекло" также поможет эффективно поражать российские авиабазы.

"Ракету сбить трудно, которую запускают самолеты российские по территории Украины. ПВО наша до тех самолетов не дотягивается. А нанести удар по авиабазе - прекрасный вариант. И больше никто никуда не летит. Именно такое оружие нам бы очень не помешало в начале 2022 года. К сожалению, его тогда не было. Разрешения от союзников на дальнобойные удары тоже не было. Но теперь эта проблема снята. Главное, чтобы таких орудий было побольше", - подытожил военнослужащий ВСУ.

Будет разносить все вдребезги: названы главные цели для дронов-ракет 'Пекло'
Ракета-дрон "Пекло" / Инфографика: Главред

Дрон-ракета "Пекло" - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, 6 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Это дозвуковая ракета с прямым крылом. По его словам, ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России.

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Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

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