Есть пострадавшие и разрушения: Кадыров признал атаку на полк спецназа в Грозном

В среду, 4 декабря беспилотник атаковал казарму полка спецназначения Рамзана Кадырова.

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Кадыров отреагировал на атаку беспилотника / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот с тг-канала

Коротко:

Беспилотник атаковал центр Грозного

В результате удара есть пострадавшие

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал утреннюю атаку на полк спецназа, который охраняет его. Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА-Новости.

Кадыров заявил, что 4 декабря, утром, беспилотник атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

видео дня

По его словам, в атаке пострадали мирные люди, но не называет их количество.

Глава Чечни традиционно обвинил в атаке Украину.

Впоследствии он цинично предложил использовать украинских военнопленных, как живой щит для военных объектов на территории республики. Такую идею он озвучил на показательной встрече с пленными, видео которой опубликовал в своем Telegram.

"Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию", - сказал Кадыров.

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Как писал Главред, сегодня утром, 4 декабря беспилотник атаковал казарму полка спецназначения Рамзана Кадырова. Инцидент произошел в столице Чечни, Грозном. Сообщалось также, что ночью в регионе действовал план "ковер" из-за угрозы беспилотников.

Неспокойно также было в Рязани, Новороссийске, Таганроге и Брянске РФ. Как известно, на западной окраине Рязани в городском районе Дягилево расположена авиабаза, на которой дислоцирован 43-й Центр боевого применения и переобучения летного состава, оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203-й ВГАП СЗ. Рядом с авиабазой расположен 360 Авиационный ремонтный завод.

В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам РФ в Ростовской области. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что под прицелом Сил обороны Украины были аэродромы РФ, склады с БК и с нефтепродуктами.

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Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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