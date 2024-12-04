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Дроны атаковали РФ: взрывы были слышны в районе авиабазы Дягилево в Рязани

Анна Ярославская
4 декабря 2024, 08:02
131
Громко было в Рязани, Новороссийске, Таганроге и Брянске.
Аэродром Дягилево, дрон
Аэродром Дягилево возможно атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 22 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где в РФ были слышны взрывы прошлой ночью
  • Что могло попасть под удар в Рязани

В ночь на 4 декабря в ряде российских городов прогремели взрывы. В частности, громко было в Рязани, Новороссийске, Таганроге и Брянске.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, жители Рязани сообщали о взрывах в районе Дягилево, где находится авиабаза.

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"Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанский области сбиты 3 беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", - заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Жители Новороссийска и пригорода также сообщили о взрывах, глава города написал о работе ПВО.

Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что за ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской, пять – над Краснодарским краем.

Отметим, на западной окраине Рязани в городском районе Дягилево находится авиабаза, на которой дислоцирован 43-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава, оснащённый самолётами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203-й ОГАП СЗ . Рядом с авиабазой расположен 360 Авиационный ремонтный завод.

Как сообщал Главред, в июле аэродром Дягилево уже атаковали беспилотники. Тогда Министерство обороны РФ утверждало, что якобы в Рязанской области уничтожили семь дронов. Губернатор области заверил, что "пострадавших и убытков нет".

Удары по РФ - последние новости

В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.

Советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России.

Позже в НАТО заявили, что позиция руководства Альянса относительно ограничений на использование западного оружия для атак по территории России остается неизменной. В НАТО считают, что Украина имеет право на это.

Другие новости:

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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