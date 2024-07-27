Там базируются Ту-95: атака дронов на аэродром 'Дягилево' в Рязани - что известно

Стоит заметить, что расстояние от Рязани до границы с Украиной составляет около 700 километров.

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Атака дронов на аэродром "Дягилево" в Рязани / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ASTRA

В стране-агрессоре России заявили об атаке дронов на Рязань. В районе военного аэродрома "Дягилево" прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Как отмечается, неизвестные дроны заметили в Рязанской области утром 27 июля (около 5:00 по местному времени). В сети сообщали о взрывах в районе аэродрома "Дягилево" и работе российской противовоздушной обороны.

Министерство обороны РФ утверждало, что якобы в Рязанской области уничтожили семь дронов. Губернатор области уверяет, что "пострадавших и убытков нет".

видео дня

Стоит заметить, что на аэродроме "Дягилево" дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучения летного состава. На авиабазе базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78. Также там рядом находится авиационный ремонтный завод.

В сети отмечают, что на аэродром "Дягилево" сели три борта ТУ-22М3 и один ТУ-95МС после последнего вылета 25 июля.

Атака на военный аэродром в Рязани - видео:

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки дронов на аэродромы РФ - что известно

Напомним, в ночь на 26 июля на военный аэродром "Саки", что во временно оккупированном Крыму, ВСУ совершили атаку. Было известно о детонации боеприпасов.

В ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области также прогремели мощные взрывы. Местные жители писали, что дрон попал в цистерну.

Позже выяснилось, что в результате удара БПЛА по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области РФ мог быть уничтожен бомбардировщик Су-34 оккупантов, а также поражены горюче-смазочные материалы.

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