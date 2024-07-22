Удар по Су-34 и складу ГСМ: в Сети раскрыли детали атаки БПЛА на аэродром в РФ

В РФ могли быть поражены самолеты, которые являются носителями управляемых авиационных бомб.

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Дроны могли нанести удар по самолетам Су-34 РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

В результате ночной удара БПЛА по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области РФ мог быть уничтожен бомбардировщик Су-34 оккупантов, а также поражены горюче-смазочные материалы.

Как отмечают аналитики OSINT-сообщества "КиберБорошно", об этом свидетельствует анализ видео поражения аэродрома в Морозовске.

/ t.me/kiber_boroshno

"Есть вероятность, что поражен был Су-34, который стоял на том месте 20.07. Сравнение снимков за 18 и 20 июля доказывает, что самолет был работающий и не стоял на одном месте", — говорится в сообщении.

видео дня

/ t.me/kiber_boroshno

Вместе с тем аналитики добавили, что точные результаты удара будут известны, когда появятся спутниковые снимки. Вероятное место попадания — 48.315558,41.779133.

/ t.me/kiber_boroshno

Удар по аэродрому в Морозовске: что известно

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пояснил, что западные партнеры Украины не позволяют наносить удары иностранным вооружение по военным объектам врага. Поэтому украинские войска используют сейчас для таких атак свои беспилотники.

"То есть именно те самолеты, которые являются носителями управляемых авиационных бомб, и их уничтожение — эффективный метод борьбы с КАБами. Уничтожение их (ракетами — ред.) ATACMS с боевой кассетной частью, конечно, было бы гораздо эффективнее. Но нет разрешения…", – пояснил он в эфире информационного телемарафона.

Он также отметил, что дроновая атака по аэродрому РФ была результативной – произошло попадание и могло возникнуть возгорание каких-то боевых единиц.

"У дрона – дозвуковая скорость. Он летает со скоростью 150-180-200 километров в час... Поэтому, когда появляется угроза налета дронов, все же у российских оккупантов есть некоторое время для того, чтобы какие-то свои самолеты перебазировать. Кстати, один из Су-34 они потеряли во время одной из таких перебазировок – он сам упал из-за технической неисправности: из-за того, что ресурс у него уже был отработан", – добавил Коваленко.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области в прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым. На одном из видео после "прилета" видно, как поднимается густой столб дыма.

Напомним, в ночь на 22 июля в российском Туапсе прогремело несколько громких взрывов. Как пишут росСМИ, местный НПЗ атаковали дроны. Работали силы ПВО. Всего было слышно около 5 громких взрывов. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролëта БПЛА.

В ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.

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