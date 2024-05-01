Беспилотники ГУР взорвали НПЗ в Рязани: источник раскрыл детали спецоперации

Удар беспилотников по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ был спецоперацией Главного управления разведки Минобороны.
Об этом идет речь в сообщении агентства РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.
Обратим внимание, что в марте 2024 года завод уже был атакован украинскими беспилотниками. Тогда сообщалось, что для удара был применен дальнобойный дрон-камикадзе "Лютый".
Что известно об атаке БПЛА
Как сообщалось ранее, в ночь 1 мая в России беспилотники атаковали Рязанскую области страны-агрессора. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.
По словам очевидцев, атака на НПЗ произошла около трех часов утра. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва.
К слову, в ночь на 1 мая под удар попала также Воронежская область РФ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в ночь на среду над территорией Воронежской области были сбиты два беспилотника. По его словам, один из них был сбит в пригороде Воронежа, а еще один - в Воронежской области.
Сотрите видео - удар по Рязанскому НПЗ:
Удары по НПЗ в России
Как сообщалось, дроны атаковали НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.
Напомним, в ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.
Издание Bloomberg 14 марта писало, что вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.
Что известно о Рязанском НПЗ
Завод введён в эксплуатацию в октябре 1960 года. Предприятие находится под контролем "Роснефти". Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется. Максимально возможный объём обработки НПЗ 17-18 миллионов тонн нефти, пишет Википедия.
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