УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Беспилотники ГУР взорвали НПЗ в Рязани: источник раскрыл детали спецоперации

Алексей Тесля
1 мая 2024, 09:23
На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник сильный пожар в результате удара БПЛА.
Рязанский НПЗ
Рязанский НПЗ взорван в результате спецоперации ГУР / Коллаж: Главред, Фото: ГУР, скриншот

Удар беспилотников по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ был спецоперацией Главного управления разведки Минобороны.

Об этом идет речь в сообщении агентства РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Обратим внимание, что в марте 2024 года завод уже был атакован украинскими беспилотниками. Тогда сообщалось, что для удара был применен дальнобойный дрон-камикадзе "Лютый".

видео дня

Что известно об атаке БПЛА

Как сообщалось ранее, в ночь 1 мая в России беспилотники атаковали Рязанскую области страны-агрессора. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

По словам очевидцев, атака на НПЗ произошла около трех часов утра. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва.

К слову, в ночь на 1 мая под удар попала также Воронежская область РФ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в ночь на среду над территорией Воронежской области были сбиты два беспилотника. По его словам, один из них был сбит в пригороде Воронежа, а еще один - в Воронежской области.

Сотрите видео - удар по Рязанскому НПЗ:

Screenshot
/ Скриншот

Удары по НПЗ в России

Как сообщалось, дроны атаковали НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.

Напомним, в ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Издание Bloomberg 14 марта писало, что вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Что известно о Рязанском НПЗ

Завод введён в эксплуатацию в октябре 1960 года. Предприятие находится под контролем "Роснефти". Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется. Максимально возможный объём обработки НПЗ 17-18 миллионов тонн нефти, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НПЗ Рязань ГУР война России и Украины
Реклама

Главное за день

Беспилотники ГУР взорвали НПЗ в Рязани: источник раскрыл детали спецоперации

Беспилотники ГУР взорвали НПЗ в Рязани: источник раскрыл детали спецоперации

09:23 Мир
Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов

09:00 Интервью
Оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе — DeepState

Оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе — DeepState

08:54 Украина
Все главные новости

Популярное

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму 106880

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достижения 9527

Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достижения

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери 6033

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

Доверие подорвано : Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев 5700

"Доверие подорвано": Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

Последние новости

09:23

Беспилотники ГУР взорвали НПЗ под Рязанью: источник раскрыл детали спецоперации

09:23

Гороскоп на завтра 2 мая: Козерогам - звонок, который перевернет жизнь, Близнецам - сюрпризы

09:00

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов

08:58

Немецкая "шахедобойка" для Украины: что такое ПВО Skynex и как оно нам поможет

08:54

Оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе — DeepState

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:44

РФ готовит наступление на большой город: в ISW сказали, почему оккупанты замедлили продвижение

08:10

Удар по Одессе: зачем россияне впервые ударили запрещенным оружием по людяммнение

07:37

Дроны атаковали две области РФ: на Рязанском НПЗ вспыхнул пожар

07:30

Церковный праздник 2 мая: что запрещено делать в Чистый четверг

Реклама
06:45

РФ ударила баллистикой по Одессе: погибли три человека, есть разрушения

06:10

Инаугурация "путина" 7 мая: что задумали в РФ против Украинымнение

04:54

Гороскоп на май 2024 для Рыб: удачная поездка и повышение на работеВидео

03:00

Словил звезду: Melovin унизил украинскую певицу

02:36

Стратегический город может оказаться в окружении: эксперт назвал главную цель РФ

02:00

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление

01:35

Сантехник раскритиковал популярный способ прочистки труб: как его лучше заменить

00:59

Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

30 апреля, вторник
23:59

Смешные девчонки: Гордон показал чуть выпивших и веселых Пугачеву с ВайкулеВидео

23:51

Что должно быть на столе в день Пасхи 2024 года: какие блюда приготовитьВидео

23:23

Теперь не отделается: новая пассия Началджиоглу сделала провокационное тату

Реклама
22:44

Санта Димопулос объявила свою новую профессию

22:42

"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

22:39

Даша Кацурина впервые показала свою стильную маму-красоткуВидео

22:36

Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

22:26

Войска РФ смогли продвинуться вперед: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

21:50

Чем натуральным можно покрасить яйца: результат поразит каждогоВидео

21:33

"Доверие подорвано": Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

21:29

Цимбалару впервые высказалась о причинах разрыва с мужем после 10 лет вместе

21:27

Гороскоп на май 2024 для Водолеев: астролог назвала самые удачные дниВидео

21:17

РФ пойдет в большое наступление до 9 мая: пограничник назвал направления

20:54

Незаменимый на кухне и особо опасный: из чего на самом деле делают маргаринВидео

20:53

8 лет без наказания: СМИ раскрыли, как Мартыненко и другие фигуранты громкого дела НАБУ избежали ответственности

20:36

Есть исключения: кто сможет получить паспорт за границей вопреки ограничениям - МИД

19:52

Оккупанты уже "отгребли": в ОВА рассказали, готовит ли РФ наступление на Харьков

19:44

Как правильно мыть машину: ответ удивит опытных водителей

19:33

В Украину врывается настоящий "ад": какой будет погода в первый день мая

19:10

В Брюсселе и Вашингтоне внимательно следят за Украиной в очень важной темемнение

19:06

Защищать не будут: в Польше резко высказались о возвращении мужчин в Украину

19:03

Трамп угрожает прекратить помогать Украине и выдвинул свое условие

19:02

12 проколов на лице: предательница Тодоренко показала экстремальный пирсинг

Реклама
18:38

За неделю россияне оккупировали до 6 сел на Востоке, РФ спешит с наступлением - NYT

18:26

Польша будет сбивать ракеты над Украиной: НАТО может принять сверхважное решение

18:19

"Ничего святого": в ВСУ оценили вероятность Пасхального перемирия с Россией

17:32

Есть особое место: эксперт рассказала, где нельзя хранить молоко в холодильнике

17:25

Самая дорогая еда в мире - перекус за тысячи долларов

17:14

Как огурчик: король Чарльз III вышел в люди впервые после онкодиагнозаВидео

17:06

Ракетный удар по Украине на Пасху: украинцев предупредили о новых провокациях РФ

17:05

Куда нужно сходить 1 мая, чтобы выгнать из жизни проблемы - приметы дня

17:05

РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца

16:43

"Мир в обмен на территории": в США объяснили скандальные заявления Трампа

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять