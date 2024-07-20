Мощный удар по военно-морской базе РФ: детали атаки морских дронов СБУ

Стали известны подробности удара по российской военной базе на озере Донузлав.

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Появились подробности удара по базе РФ в Крыму / Коллаж: Главред, Фото: t.me/radiosvoboda/planet.com, скриншот

Стали известны подробности удара по российской военной базе на озере Донузлав в Крыму в четверг, 18 июля.

Радио Свобода публикует спутниковые снимки высокого разрешения, на которых видны следы пожара после украинского удара по российской военной базе на озере Донузлав в аннексированном Крыму.

Один из очагов пожара находится на территории Донузлавской ветровой электростанции, но основной ущерб был нанесен военно-морской базе, подчеркивается в сообщении.

видео дня

Удар по военной базе РФ в Крыму

Напомним, в ночь на четверг морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в захваченном РФ Крыму.

В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанция, технические сооружения, огневые позиции врага.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Смотрите видео - дроны СБУ ударили по базе РФ в Крыму:

/ Скриншот

Удары по целям РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Как заявил в Тelegram так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, в оккупированном россиянами городе якобы отражают атаку БпЛА. По его словам, один из беспилотников сбит в районе мыса Фиолент.

Напомним, ранее город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае страны-агрессора РФ был атакован дронами. Местные жители жаловались, что в части города отключен свет и вода. Отметим, из Приморско-Ахтарска российские оккупационные войска запускают по Украине дроны-камикадзе типа "шахед".

Как сообщалось ранее, дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.

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