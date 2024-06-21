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Дроны атаковали Краснодарский край РФ: на аэродроме в Ейске - мощный пожар

Анна Ярославская
21 июня 2024, 07:24
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Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.
Атака дронов в РФ
В РФ пожаловались на атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

В ночь на 21 июня в стране-агрессоре РФ заявили, что город Ейск в Краснодарском крае массово атакуют дроны - там расположен военный аэродром, с которого оккупанты активно бомбят Украину. Вспыхнул мощный пожар.

Как пишет Telegram-канал Astra, взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.

По данным Оперштаба Краснодарского края, в ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке, а именно — Темрюкский район, Ейский и Северский районы.

видео дня

"В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в п. Волна. Погибших и пострадавших нет. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры нет. На месте работают службы экстренного реагирования", - говорится в сообщении.

Аэропорт Ейск - что о нем известно

Аэропорт Ейск (ранее назывался Ейск-Центральный) — крупный аэродром совместного базирования, расположен на западной оконечности города Ейска Краснодарского края, пишет Википедия.

Оператор аэродрома — ВМФ РФ, базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ на разнородной технике (самолёты и вертолёты разных типов).

Аэродром принимает любые типы летательных аппаратов без ограничения массы.

С 27 декабря 2012 года аэродром не принимает воздушные суда гражданской авиации.

Также атака беспилотников была отражена в Ейском районе. Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. На месте работают оперативные спецслужбы.

Сообщается, что в поселке Афипском "сбиты вражеские БПЛА. Разрушений нет".

Тем временем жители российского Ейска пишут в соцсетях о взрывах в небе и публикуют кадры, где можно увидеть вспышки в небе. После атаки БПЛА начался сильный пожар.

Обломки дрона в Краснодаре на Южном вокзале
Обломки дрона в Краснодаре на Южном вокзале / t.me/astrapress

Отмечается, что в районе краснодарского поселка Афипский и адыгейского поселка Яблоновский прогремело более десяти взрывов. Военные Telegram-каналы сообщают об уничтожении более 20 дронов.

Российские власти отметили, что атака беспилотников в Ейском районе отбита.

Впоследствии в оперштабе Краснодарского края сообщили, что БпЛА упал на территории Ильского НПЗ на Кубани. По предварительным данным, пострадали два человека.

Смотрите видео - В Сети появились кадры последствий атаки дронов в РФ:

Скриншот

Telegram-канал Крымский ветер пишет со ссылкой на данные спутниковой съемки, что на аэродроме в Ейске отмечается несколько очагов пожара.

"Пожары отмечены в районе зданий возле восточного конца взлетно-посадочной полосы. Эти строения явно относятся к аэродрому, их назначение неизвестно", - говорится в сообщении.

Кадры со спутника
Кадры со спутника / t.me/Crimeanwind
Кадры со спутника
Кадры со спутника / t.me/Crimeanwind

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае также вспыхнуд пожар, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Очаг пожара находится рядом с цистернами.

Афипский НПЗ ранее уже был несколько раз атакован: 31 мая 2023 года, 29 октября 2023 года и 2 мая 2024 года.

Кадры со спутника
Кадры со спутника / t.me/Crimeanwind
Кадры со спутника
Кадры со спутника / t.me/Crimeanwind

В российском Волгограде, предварительно, прилет был в районе НПЗ "Лукойл-Нефтепереработка", пишет Крымский ветер.

В Сети появились кадры пожара:

Скриншот

Атаки дронов в РФ

Утром 20 июня губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров заявил, что дроны ударили по Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе. В результате загорелся резервуар.

Платоновскую нефтебазу атаковали минимум три украинских дрона-камикадзе.

Позже СМИ сообщили, что в ночь на 20 июня дроны Службы безопасности Украины успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея.

В ночь с 17 на 18 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства. Военные уже второй раз применили противокорабельные ракеты отечественного производства "Нептун" по наземной цели на территории государства-агрессора РФ.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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