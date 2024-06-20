Дроны СБУ устроили "бавовну" на НПЗ в Тамбовской области и республике Адыгея - СМИ

Беспилотники СБУ сокращают экономический, а также военный потенциал страны-агрессора РФ для ведения войны против Украины.

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Пожар на НПЗ вспыхнул в Тамбовской области РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 20 июня дроны Службы безопасности Украины успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что дроны СБУ и в дальнейшем сокращают экономический, а также военный потенциал страны-агрессора РФ для ведения войны против Украины.

Этой ночью были поражены:

видео дня

склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";

нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На этих объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды российских оккупантов.

Как сообщал Главред, утром 20 июня губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров заявил, что дроны ударили по Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе. В результате загорелся резервуар.

Платоновскую нефтебазу атаковали минимум три украинских дрона-камикадзе.

В ночь с 17 на 18 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства. Военные уже второй раз применили противокорабельные ракеты отечественного производства "Нептун" по наземной цели на территории государства-агрессора РФ.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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