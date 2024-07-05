Нет света и воды: дроны атаковали город в РФ, из которого запускают "Шахеды" по Украине

В Приморско-Ахтарске ночью было громко. Кроме того, более 10 громких взрывов прозвучали около трех часов ночи в Ростове.

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Ночью дроны атаковали российский Приморско-Ахтарск / t.me/shot_shot

В ночь на 5 июля город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае страны-агрессора РФ был атакован дронами. Местные жители жалуются, что в части города отключен свет и вода.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, взрывы начали греметь примерно после 0:30, звук пролета БПЛА и несколько громких ударов было слышно в районе местной электроподстанции, после этого исчезли свет и вода в некоторых домах.

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, Приморско-Ахтарске силы ПВО якобы сбили несколько беспилотников.

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Обломки дронов вызвали повреждения некоторых объектов в городе.

"Сейчас на месте работают специальные службы, продолжается оценка ущерба. Предварительно, среди жителей города пострадавших нет", — отметил Кондратьев.

В то же время местные паблики публикуют фото и видео последствий ночной атаки беспилотников.

Позже Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города.

Позже росСМИ заявили, что 5 человек пострадали в результате атаки на Приморско-Ахтарск. Погиб один человек.

В ударе традиционно обвинили ВСУ.

Справка. Приморско-Ахтарск - город в Краснодарском крае. Административный центр Приморско-Ахтарского муниципального округа. Население составляет более 30 тысяч человек.

Из Приморско-Ахтарска российские оккупационные войска запускают по Украине дроны-камикадзе типа "шахед".

Ночная атака на Ростов

По данным Telegram-канала Shot, минувшей ночью было громко и в Ростове. Более 10 громких взрывов прозвучали около трех часов ночи. В одном из районов к юго-западу от города вспыхнул пожар.

"Местные жители предполагают, что целью атаки могла стать местная ТЭЦ-2. По словам губернатора, подразделения ПВО работают сразу по нескольким воздушным целям. Информация уточняется, данных о пострадавших не было", - говорится в сообщении.

Позже росСМИ уточнили, что "сегодняшняя атака была одной из самых массированных за последнее время". В результате падения обломков БПЛА возникли три очага возгорания на Левом берегу. Данные о пострадавших не поступали.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Удары дронов по РФ

21 июня дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.

Также сообщалось, что в Краснодарском крае РФ прилет - поражена казарма воинской части ПВО под Ейском. В результате поражения военного объекта российских оккупантов девять человек ранены.

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили уничтожение склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры в Краснодарском крае страны-агрессора России. Удар произошел в ночь на 21 июня.

Тем временем Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров. Об этом заявил генеральный директор предприятия Укроборонпром Герман Сметанин.

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