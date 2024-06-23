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Украинские военные уничтожили в РФ склад "Шахедов" и не только: появились снимки последствий

Алёна Воронина
23 июня 2024, 07:46
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Также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Шахедов", и курсанты, которых учили их запускать.
Удар по РФ, Шахед
Украинские военные уничтожили в РФ склад "Шахедов" и не только/ коллаж: Главред, фото: ВМС ВСУ, depositphotos.com/ua

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили уничтожение склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры в Краснодарском крае страны-агрессора России. Удар произошел в ночь на 21 июня, теперь появились спутниковые снимки, на которых видны последствия удара.

В ВМС ВСУ отметили, что удар был нанесен во взаимодействии со Службой безопасности Украины.

"Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

видео дня

Также отмечается, что, кроме средств поражения, также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Shahed-136/Герань-2" и те курсанты, которых учили наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем.

"Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе с собратьями из Сил обороны, продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", - отметили в ВМС ВСУ.

Последствия удара по складу
Последствия удара по складу "Шахедов" в РФ/ ВМС ВСУ

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Взрывы в России - последние новости

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.

Также сообщалось, что в Краснодарском крае РФ прилет - поражена казарма воинской части ПВО под Ейском. В результате поражения военного объекта российских оккупантов девять человек ранены.

Напомним, в ГУР пообещали новые "эпические" взрывы и пожары на объектах в России. ВСУ будут продолжать работу по уничтожению российского флота, "который когда-то был пропагандистским украшением путинского режима", заверил Андрей Юсов.

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