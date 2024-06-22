'Дальше будет': в ГУР пообещали новые 'эпичные' взрывы и пожары на объектах в России

ВСУ будут продолжать работу по уничтожению российского флота, "который когда-то был пропагандистским украшением путинского режима", заверил Андрей Юсов.

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Юсов пообещал "горячие" сюрпризы для оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Луганская ОГА, российские СМИ, УНИАН

Взрывы и пожары на военных объектах на территории России являются закономерным процессом, который будет продолжаться. Продолжается работа по уничтожению российского флота. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Все, что взрывается, грохочет, пылает на территории РФ, касается непосредственно военных объектов - объектов, которые задействованы в обеспечении, финансировании и снабжении оккупационной группировки РФ в геноцидной войне против Украины. Это - закономерный процесс, который будет обязательно продолжаться. Мы не говорим, чьи это операции, кем они проводятся, но можем сказать, что дальше будет", - сказал он.

Юсов подчеркнул, что ГУР не подтверждало, но и не опровергало проведение операций, вроде атаки дронов в ночь на 17 июня на военные объекты в Белгородской, Липецкой и Воронежской областях.

видео дня

Относительно дронов Magura, представитель ГУР пояснил, что это многофункциональные дроны, которые используются для различных операций, включая разведывательные и эвакуационные действия, а также удары по вражеским кораблям. Он подчеркнул, что эти дроны являются эффективными и постоянно совершенствуются.

"Но самые известные, самые эпичные операции - это поражение вражеских кораблей. Magura сегодня - это гроза для ЧФ РФ в руках спецподразделений ГУР МОУ "Группа 13" и операторов ГУР. Magura постоянно совершенствуется и модифицируется, как и совершенствуются навыки наших спецназовцев и операторов спецподразделения "Группа 13", - отметил Юсов.

По его словам, украинские защитники будут продолжать работу по уничтожению российского флота, "который когда-то был пропагандистским украшением путинского режима, а теперь прячется от украинских морских дронов". Он добавил, что такая работа продолжается.

"В этом году у нас есть прекрасные результаты, и уже готовятся следующие операции. Результаты будут и, как всегда, с ярким видеоподтверждением", - пообещал Юсов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Удары по России - прилеты у оккупантов

Напомним, в ночь на 21 июня в селе Воронцовка Краснодарского края РФ произошли взрывы. Прилетело в казарму 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ.

В субботу, 22 июня, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, "прилетело" в несколько баз российских оккупантов. Кроме базы в Мариуполе, также ударили по полигону возле поселка Старый Крым и базированию захватчиков возле военкомата в поселке Никольское. Повреждено до пяти единиц вражеской техники и ПВО.

Как сообщал Главред, в Белгородской области поселок Дубовое попал под обстрел. Вероятно, из-за обстрела могла быть уничтожена пусковая установка системы ПВО "Панцирь-С".

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