В РФ скулят из-за массовой атаки дронов: в 4 областях были взрывы, на Шебекино упала авиабомба

Дроны были замечены в Ростовской, Воронежской и Курской областях. В городе Морозовск мог быть атакован аэродром, где дислоцируются Су-34 и Су-24.

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В РФ скулят из-за массовой атаки дронов, а в Шебекино упала авиабомба/ коллаж: Главред, фото: скрин

Страну-агрессора Россию в ночь на пятницу, 14 июня, массированно атаковали дроны. По сообщениям местных пабликов, беспилотники заметили в Ростовской, Воронежской и Курской областях.

В российском городе Морозовск Ростовской области ночью раздавались взрывы, после чего произошел пожар и пропала электроэнергия. Губернатор Ростовской области заявил, что было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах Морозовского района из-за атаки дронов.

При этом российские Telegram-каналы пишут, что была осуществлена атака на аэродром в Морозовске, где дислоцируются самолеты российских оккупантов Су-34 и Су-24, которые участвуют в атаках на Украину.

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На атаку дронов также жаловались в Воронежской области страны-агрессора России. Как сообщается в местных пабликах, там произошел удар по нефтебазе. Местный губернатор Гусев говорит, что были повреждены резервуары с топливом в Лискинском районе области, но при этом отмечает, якобы "возгорания не допущено, пострадавших нет". В то же время российские Telegram-каналы пишут, что на НПЗ произошел пожар.

Об атаке беспилотников также сообщали в Курской области России. В сети появились кадры со взрывами. Местные власти говорят, якобы удалось сбить 5 дронов самолетного типа.

В Белгородской области упала авиабомба

А пока в других областях страны-агрессора России жаловались на атаку дронов, в Шебекино Белгородской области ночью "нештатно сошла" 1500-килограммовая корректируемая авиабомба. Как сообщают белгородские Тelegram-каналы, взрыв был мощным, в домах жителей Белгородщины вынесло стекла.

Взрывы в РФ/ скрин

Смотрите видео взрывов в РФ:

Взрывы в России и в Крыму - последние новости

Ранее сообщалось, что в Крыму и в России прогремели взрывы в ночь на 8 июня. Громкие взрывы ночью раздавались в Балаклаве и Севастополе, в частности в море возле Стрелецкой бухты. Неспокойно было и на территории РФ - в Краснодарском крае.

Позже стало известно, что 8 июня украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ "Моздок". Расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров. Это аэродром, с которого взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, чтобы наносить удары по Украине. В результате атаки беспилотника был существенно поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3, подтверждают российские паблики. Степень повреждения не уточняется, однако отмечается, что на его ремонт может уйти не менее полугода.

Также 9 июня под Белгородом прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты снова попали под "раздачу".

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