Победно ли прошел первый день саммита G7 для Украины: главное

Зеленский участвует в саммите G7 третий год подряд. Встреча семи стран-демократий снова в значительной мере посвящена Украине.

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В Италии прошел первый день G7/ Коллаж Главреда. Фото: ОП

В четверг, 13 июня, состоялось открытие двухдневного саммита "Большой семерки" (G7) в Италии. На мероприятие втрой год подряд приглашают и президента Владимира Зеленского.

На полях саммита Зеленский также встретился с американским коллегой Джо Байденом. Накануне СМИ писали, что отношения между президентами ухудшились, в частности, из-за отсутствия главы США на будущем Саммите мира в Швейцарии.

Встреча Зеленского и Байдена в Италии должна была продемонстрировать Украине, что ее опасения по поводу попыток Белого дома подтолкнуть Киев к невыгодному миру с Россией являются надуманными.

видео дня

Первый день саммита G7, как и ожидалось, закончился подписанием с Америкой "гарантий безопасности" с США сроком на 10 лет.

Разбираем на Главреде главные события первого дня саммита "Большой семерки" в Италии.

Среди подписантов "гарантий" - Япония

Саммит в Италии начался не только с дружественных пожатий, обменом приветствиями и совместными селфи, но и весьма конкретными шагами со стороны украинских партнеров.

Одной из первых Зеленского встретила Джорджа Мелони, что понятно, ведь она - хозяйка мероприятия на эти два дня. В своем Telegram украинский президент упомянул о разговоре с премьером Италии весьма лаконично.

По его словам, с Италией обсудили дальнейшие шаги Рима по обеспечению Украины системами ПВО.

Помимо прочего, Италия обязалась организовать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году.

Также Украина подписала с Японией "гарантии безопасности". В рамках договора Токио выделит Украине 4,5 миллиарда долларов в этом году и будет поддерживать ее в дальнейшем в течение 10 лет.

Договоры о безопасности - Инфографика Главреда

Использование 50 млрд "российских" долларов утверждено с одним "но"

G7 утвердила использование 50 млрд долларов от замороженных еще с начала полномасштабного вторжения активов России для оказания помощи Украине, о чем написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако премьер Италии Джорджа Мелони уточнила, что речь идет о процентах с этих активов, а не их конфискации.

Всего сумма активов РФ, замороженных государствами G7 и ЕС, составляет 325 млрд долларов.

"Гарантии безопасности" с США на 10 лет - основные положения

Финалом первого дня саммита стала встреча Зеленского с Байденом, на которой американский президент еще раз ответил, что не позволяет Украине бить оружием США дальше Белгородской области, и заключение между странами "гарантий безопасности".

Двустороннее соглашение охватывает подготовку украинских военных, совместные маневры и учения, сотрудничество в разминировании украинских территорий, киберсотрудничество, предоставление "товаров и услуг оборонного назначения" и так далее.

Также в соглашении прописан пункт "справедливого мира", где Вашингтон документирует, что "Украина не будет в безопасности до тех пор, пока территориальная целостность не будет полностью восстановлена".

Соглашение также предвидит, что "любая из сторон" может выйти из него. Но любая сделка, заключенная на основе этого соглашения, будет действовать на тех же условиях.

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