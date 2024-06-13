Украина и США подписали историческое соглашение по безопасности

Двустороннее соглашение стороны подписали сроком на 10 лет.

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Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина и США подписали соглашение по безопасности. Это двустороннее соглашение на полях саммита G7 подписали Джо Байден и Владимир Зеленский сроком на 10 лет. Об этом сообщает Reuters.

Она необходима для укрепления обороны Украины от российских захватчиков.

"Стороны признают это соглашение как поддержку мостика к возможному членству Украины в альянсе НАТО", - говорится в соглашении, текст которого цитирует Reuters. видео дня

В соглашении говорится, что в случае вооруженного нападения или угрозы нападения против Украины высшее руководство США и Украины должны встретиться в течение 24 часов. На этой встрече они будут обсуждать меры реагирования и определить дополнительные потребности в обороне.

"Соединенные Штаты намерены предоставить долгосрочную материальную помощь, обучение и консультирование, обеспечение, разведку, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны, которые способны защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдерживание будущей агрессии", — говорится в тексте.

Подписаны соглашения о работе в сфере безопасности

Напомним, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали историческое соглашение по безопасности. Это первое соглашение такого рода между Украиной и страной, которая не входит в G7.

Как ранее сообщал Главред, 16 февраля президент Украины подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Франции. Соглашение предусмотрено на 10 лет и будет оставаться в силе до вступления Украины в НАТО. Франция также выделит 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году. Ранее в тот же день Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Германией.

Кроме этого, 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключили соглашение по безопасности. Оно направлено на предоставление гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.

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