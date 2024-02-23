F-16 скоро появятся в небе Украины: Дания назвала сроки передачи истребителей

Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о поставках истребителей F-16 для Украины, сказал Зеленский.

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Зеленский поблагодарил Данию за 15-й оборонительный пакет / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Air Force

Истребители F-16 от Дании появятся в небе Украины до лета. Задержка в передаче самолетов связана с техническими причинами. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во Львове на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения по безопасности.

"Мы все очень рады, что Дания собирается предоставить эти истребители в сотрудничестве с Нидерландами, Бельгии и США. Это очень мощное оружие... я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время, еще до лета, увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", - сказала Фредериксен.

По ее словам, задержка в передаче самолетов связана с чисто техническими причинами, на решение которых требуется время. Фредериксен отметила, что обучение пилотов началось еще в августе и проходит "очень быстро и очень хорошо".

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"Единственная причина, почему мы задерживаемся с передачей F-16 в Украину – это просто техническая причина, технический момент. Потому что нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, а также обучение для F-16 намного дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия", - пояснила премьер.

Зеленский о F-16 от Дании

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию "за постоянную, ежедневную мощную поддержку, за такое, соответственно, отношение к Украине и украинцам". Зеленский подчеркнул, что Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о передаче истребителей F-16 для Украины.

"Я хочу напомнить, что именно Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о F-16 для Украины. Метте, госпожа премьер-министр, я благодарю тебя лично. Мы работаем сейчас над тем, чтобы украинские F-16 начали реально защищать украинское небо. И сегодня есть и новый оборонный пакет от Дании, и это, кстати, уже пятнадцатый: боеприпасы, дроны и другое оружие, которые ожидают наши воины", - отметил президент.

Соглашение по безопасности

В пятницу, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали историческое соглашение по безопасности. Это первое соглашение такого рода между Украиной и страной, которая не входит в G7.

Согласно с сообщением заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, Дания обязалась обеспечить Украину военной поддержкой на сумму не менее 1,8 млрд евро в 2024 году. Также страна выделит 8,5 млрд евро в рамках датского фонда на поддержку Украины до 2028 года.

Соглашение включает широкий спектр вопросов, от поддержки пути Украины в ЕС и НАТО до сотрудничества в оборонной отрасли, кибербезопасности, разминировании и предоставлении беспилотников и другого оборудования. Срок действия соглашения - десять лет.

Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности

Напомним, 16 февраля, президент Украины подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Франции. Соглашение предусмотрено на 10 лет и будет оставаться в силе до вступления Украины в НАТО. Франция также выделит 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году.

Также 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключили историческое соглашение по безопасности. Оно направлена на предоставление гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.

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