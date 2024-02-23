В Бельгии сделали заявление о сроках передачи F-16 Украине

Бельгия, которая в 2024 году председательствует в Европейском Союзе, сделает все для того, чтобы поддержать Украину на пути к победе, сказал Александр Де Кроо.

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Бельгия поставит Украине F-16 в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бельгия сможет предоставить Украине западные истребители F-16 к 2025 году. Брюссель в рамках председательства в ЕС сделает все, чтобы приблизить Киев к победе в войне с агрессором Россией. Об этом заявил премьер-министр Александер Де Кроо.

Как сообщает Интерфакс-Украина, он озвучил сроки предоставления Киеву истребителей западного образца во время совместного заявления с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Бельгия является частью Коалиции F-16 - мы предоставляем возможности для обучения (украинских военных - ред.) теперь. И мы сможем предоставить Украине F-16 до 2025 года", - сказал Де Кроо. видео дня

Также Александер Де Кроо подчеркнул, что в рамках председательства в ЕС Бельгия "сделает все возможное, чтобы еще больше поддержать Украину на пути к победе".

Украина получит F-16

Представитель Минобороны Илларион Павлюк ранее заявил, что Украине известны сроки получения F-16. По его словам, Киев не будет открыто говорить о дате, чтобы информация не была известна врагу.

Самолеты F-16 нужны Украине как можно скорее, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Государство ведет работу над адаптацией инфраструктуры, чтобы обслуживать такие самолеты.

Украина сможет использовать F-16 по территории России, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. У Киева есть такое право согласно международному законодательству.

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