В Бельгии сделали заявление о сроках передачи F-16 Украине

Бельгия сможет предоставить Украине западные истребители F-16 к 2025 году. Брюссель в рамках председательства в ЕС сделает все, чтобы приблизить Киев к победе в войне с агрессором Россией. Об этом заявил премьер-министр Александер Де Кроо.
Как сообщает Интерфакс-Украина, он озвучил сроки предоставления Киеву истребителей западного образца во время совместного заявления с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Бельгия является частью Коалиции F-16 - мы предоставляем возможности для обучения (украинских военных - ред.) теперь. И мы сможем предоставить Украине F-16 до 2025 года", - сказал Де Кроо.видео дня
Также Александер Де Кроо подчеркнул, что в рамках председательства в ЕС Бельгия "сделает все возможное, чтобы еще больше поддержать Украину на пути к победе".
Украина получит F-16
Представитель Минобороны Илларион Павлюк ранее заявил, что Украине известны сроки получения F-16. По его словам, Киев не будет открыто говорить о дате, чтобы информация не была известна врагу.
Самолеты F-16 нужны Украине как можно скорее, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Государство ведет работу над адаптацией инфраструктуры, чтобы обслуживать такие самолеты.
Украина сможет использовать F-16 по территории России, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. У Киева есть такое право согласно международному законодательству.
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