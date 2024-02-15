"Все решения уже приняты": в Минобороны сделали заявление по F-16

Истребители F-16 появятся в Украине тогда, когда государство сможет их эффективно использовать и обслуживать, сказал представитель Минобороны Илларион Павлюк.

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В Минобороны есть понимание о сроках получения F-16 - Павлюк / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Все решения относительно предоставления Украине западных истребителей F-16 уже приняты. Все движется по плану. Сроки их получения известны, однако Киев не будет объявлять дату, чтобы информацией не воспользовался враг. Об этом заявил начальник управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что самолеты F-16 появятся в Украине, как только будут завершены все подготовительные работы.

"С F-16 все очень просто, там все решения уже приняты. Нет ничего, что остается на этапе обсуждения. Решения приняты, мы движемся по плану. Мы имеем понимание сроков, имеем понимание того, что в эти сроки нужно сделать. Это с точки зрения подготовки пилотов, подготовки инфраструктуры, инженеров и так далее. Как только все эти элементы выполнят - F-16 появятся в Украине", - отметил Павлюк. видео дня

Также он добавил, что Киев формально не будет называть дат, чтобы противник не воспользовался сведениями.

"Как только мы будем знать точную дату, мы ни в коем случае ее никому не скажем. Ведь враг ориентируется в том числе и на информацию из открытых источников. Поэтому с F-16 все хорошо. Мы все надеемся, что F-16 будут в Украине как можно быстрее. Но мы все понимаем, что они должны появиться именно тогда, когда мы будем готовы эффективно их использовать и обслуживать", - подчеркнул Илларион Павлюк.

Истребители F-16 для Украины

Украина получит F-16 в этом году, ранее заявила министр обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен. По ее словам, Амстердам и Киев ведут соответствующую работу. Однако о конкретных сроках пока говорить рано.

Украина получит F-16 с ракетами на 300-500 км, говорил командующий ОС ВСУ Сергей Наев. Это поможет украинским войскам добиться еще больших успехов на поле боя и поспособствует освобождению территорий.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о результатах 19-го "Рамштайна" – в частности, реализация вопросов передачи Украине F-16 идет в рамках графиков. Также усиливается сотрудничества с партнерами по дронам.

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