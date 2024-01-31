Украина получит F-16 в этом году: в Минобороны Нидерландов раскрыли подробности

Украина получит истребители F-16 в 2024 году, Амстердам и Киев ведут работу по решению вопроса. Однако на данный момент нельзя назвать, когда и в какие сроки украинскому государству передадут самолеты. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.
В ходе неформальной встречи руководителей Минобороны стран Евросоюза, которая проходит в среду, 31 января, она выразила уверенность в том, что F-16 будут переданы Украине уже в этом году.
"Мы действительно упорно работаем над этим. Над этим также упорно работают украинцы. Это произойдет в этом году. Я уверена в этом", - сказала министр.видео дня
Также она добавила, что пока не может говорить о конкретных сроках поставок самолетов.
"Я не могу назвать конкретное время и дату прямо сейчас", - подчеркнула Кайсы Оллонгрен.
Когда Украина получит F-16
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее говорил, что для поставок F-16 в Украину пока не готова инфраструктура. Он акцентировал внимание на том, что истребители будут применяться в ходе боевых действий, поэтому нужны еще и специалисты для обслуживания самолетов.
В начале января в Пентагоне назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16. В американском военном ведомстве считают, что на это потребуется 5-8 месяцев. Фактически обучение, по его мнению, завершится до конца года.
ВСУ с помощью F-16 разгромят войска России, полагает военный эксперт Олег Жданов. Военный эксперт полагает, что истребители и дальнобойные ракеты, если их получит Украина, позволят уничтожить группировку российских оккупантов.
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