Доставка F-16 в Украину "до конца года": в ВСУ объяснили ситуацию

Нет никакого смысла доставлять в страну истребители F-16, пока не подготовлена нужная инфраструктура, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Украине нужно подготовиться к получению F-16 - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Западному миру пока нет никакого смысла доставлять в Украину истребители F-16, потому что так самолеты попадут под прицел врага. Нужно сначала подготовить инфраструктуру, чтобы страна была полностью подготовлена к поставкам. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире Радио Свобода он прокомментировал информацию западных аналитиков о том, что F-16 могут поставить в Украину до конца текущего года.

"Какой смысл доставлять самолеты сюда? Чтобы они тут стояли под прицелом врага? Нужно дождаться, чтобы все на 100 процентов было готово: и инфраструктура, и летчики, которые сейчас проходят обучение с инструкторами, также и инженерно-авиационный состав", - сказал Игнат. видео дня

Он акцентировал внимание на том, что истребители нужны для ведения боевых действий, а для этого также понадобятся специалисты и проведение определенной работы.

"Мы же берем самолет, чтобы воевать на нем, а не чтобы он стоял. Поэтому авиационное вооружение требует определенных знаний, чтобы настраивать и наносить им удары", - подчеркнул Юрий Игнат.

Истребители F-16 для Украины

Нидерланды передадут Украине первые 18 самолетов F-16, сообщил 22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Правительство распорядилось подготовить истребители для их последующей поставки.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Украина может получить истребители F-16 от Запада в первой половине 2024 года. Для завершения процедуры передачи следует завершить обучение пилотов и подготовить соответствующую инфраструктуру.

Украина может получить первую партию F-16 в течение недели, считают аналитики американского Института изучения войны. К таком выводу они пришли после изучения документа Минобороны Эстонии, в котором говорилось, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия обязались поставить Киеву самолеты до конца года.

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