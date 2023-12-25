Доставка F-16 в Украину "до конца года": в ВСУ объяснили ситуацию

Западному миру пока нет никакого смысла доставлять в Украину истребители F-16, потому что так самолеты попадут под прицел врага. Нужно сначала подготовить инфраструктуру, чтобы страна была полностью подготовлена к поставкам. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В эфире Радио Свобода он прокомментировал информацию западных аналитиков о том, что F-16 могут поставить в Украину до конца текущего года.
"Какой смысл доставлять самолеты сюда? Чтобы они тут стояли под прицелом врага? Нужно дождаться, чтобы все на 100 процентов было готово: и инфраструктура, и летчики, которые сейчас проходят обучение с инструкторами, также и инженерно-авиационный состав", - сказал Игнат.видео дня
Он акцентировал внимание на том, что истребители нужны для ведения боевых действий, а для этого также понадобятся специалисты и проведение определенной работы.
"Мы же берем самолет, чтобы воевать на нем, а не чтобы он стоял. Поэтому авиационное вооружение требует определенных знаний, чтобы настраивать и наносить им удары", - подчеркнул Юрий Игнат.
Истребители F-16 для Украины
Нидерланды передадут Украине первые 18 самолетов F-16, сообщил 22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Правительство распорядилось подготовить истребители для их последующей поставки.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Украина может получить истребители F-16 от Запада в первой половине 2024 года. Для завершения процедуры передачи следует завершить обучение пилотов и подготовить соответствующую инфраструктуру.
Украина может получить первую партию F-16 в течение недели, считают аналитики американского Института изучения войны. К таком выводу они пришли после изучения документа Минобороны Эстонии, в котором говорилось, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия обязались поставить Киеву самолеты до конца года.
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