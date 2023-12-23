Украина может получить первую партию F-16 в течение недели - ISW

Первая партия истребителей F-16 может поступить в Украину до конца 2023 года, то есть примерно в течение недели. Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны.
В ISW отмечают, что 22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что правительство страны подготовит первые 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.
Аналитики обращают внимание, что хотя глава нидерландского правительства и не раскрывал сроки, когда самолеты могут быть переданы Украине, в эстонском стратегическом документе речь шла о периоде до конца текущего года.
"Хотя Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, недавно в стратегическом документе Министерства обороны Эстонии было отмечено, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине "до конца года (2023)", - говорится в отчете.
Передача истребителей F-16 Украине
Украина скоро может получить современные самолеты F-16 от Нидерландов. Правительство уже распорядилось подготовить первые 18 самолетов для поставки Украине. Об этом заявил 22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на своей странице в Twitter.
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, сказала глава правительства страны Мэтте Фредериксен. Она прогнозировала, что первые машины могут быть отправлены Киеву до Нового года.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, чтот Украина может получить истребители F-16 от стран-союзников на Западе в первой половине 2024 года. Для того чтобы Киеву передали самолеты, нужно завершить обучение пилотов и подготовить нужную инфраструктуру.
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