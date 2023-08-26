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Сокрушить Россию в воздухе с F-16 и ракетами: в ВСУ рассказали, что нужно Украине

Андрей Ганчук
26 августа 2023, 13:27 обновлено 26 августа, 13:33
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Авиационные ракеты – очень дорогая вещь, одна единица может стоить полмиллиона долларов, рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Юрий Игнат, F-16
Мы не должны уступать российским самолетам Су-35 - Игнат / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, АрмияИнформ

Для получения преимущества над войсками страны-оккупанта России в воздухе Украине нужны не только западные истребители F-16, но и мощные авиаракеты и радары. Надо, чтобы самолеты не уступали российским истребителям Су-35. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Украине для получения преимущества над российскими самолетами в небе нужны мощные ракеты.

"Радары, мощные ракеты должны быть у нашей авиации. Мы не должны уступать тем самым Су-35. Таким образом, мы сможем завоевать преимущество в воздухе", - отметил Игнат.

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По его словам, есть разные ракеты с различным радиусом действия. В качестве примера он вспомнил об управляемой авиаракете AIM-120 AMRAAM. Натовские ракеты нужны Украине, чтобы оснащать их зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые передали Киеву.

"Авиационные средства поражения - это очень дорогая вещь. Ракета для NASAMS стоит полмиллиона долларов... Есть ракеты AIM-120 AMRAAM модификаций, которые могут поражать цели до 180 км. Этого достаточно, что угрожать российским Су-35", - подчеркнул Юрий Игнат.

Истребители F-16 для Украины

Президент Владимир Зеленский 20 августа в ходе визита в Нидерланды объявил о том, что Украина получит 42 самолета F-16. По словам гаранта, Киев получит самолеты после того, как украинские пилоты пройдут подготовку управлению истребителями.

Дания передаст Украине 19 самолетов F-16, первые появятся до Нового года, сказала премьер-министр страны Мэтте Фредериксен. Также она выразила надежду, что другие страны-партнеры последуют примеру Копенгагену и предоставят Киеву самолеты.

Министр обороны Алексей Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки их передачи. Как полагает министр, Украина получит истребители минимум через 6-7 месяцев.

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F-16 Су-35 война России и Украины Юрий Игнат
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