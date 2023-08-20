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Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2023, 19:15 обновлено 20 августа, 19:33
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Премьер-министр Дании надеется, что другие страны также будут помогать Украине защищать страну.
Владимир Зеленский, F-16
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Дания передаст Украине 19 современных истребителей F-16. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время общей пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода - это наша свобода. Именно поэтому мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 в Украину", - заявила она.

Мэтте Фредериксен также выразила надежду насчет того, что другие страны последуют такому же примеру и будут передавать Украине истребители.

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"Мы верим, что датские истребители помогут вам защитить украинское небо, украинский народ, и вернуть земли, которые по праву вам принадлежат", - добавила она.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача F-16 Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.

Однако позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте засомневался в возможности передать Украине 42 истребителя F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США, а Дания и Нидерланды.

Однако недавно воздушные силы Украины расстроили прогнозом. Юрий Игнат считает, что Украина не получит F-16 в этом году.

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