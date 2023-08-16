Украина не получит F-16 в этом году: Воздушные силы расстроили прогнозом

Юрий Игнат утверждает, что в ближайшее время украинские пилоты лишь начнут учиться управлять истребителями.

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Самолеты F-16 не появятся в Украине в этом году / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Украине работает над получением западных истребителей F-16, однако не стоит ожидать, что они появятся в ближайшую осень или зиму. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", - говорит Игнат.

Он говорит, что сейчас более важным является усиление противовоздушной обороны. Все дело в том, что в ближайшее время украинские военные будут лишь обучаться управлению этими истребителями.

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Известно, что лишь несколько месяцев назад некоторые союзники Украины решили поддержать обучение украинских пилотов. Однако до сих пор тренировки не были начаты. Ранее говорилось о том, что обучение должно начаться в августе.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине самолетов F-16

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он сообщил, что Байден одобрил тренировку украинских пилотов на F-16.

Как отметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Украина получит F-16 до конца 2023 года. В то же время он подчеркнул, что самолеты не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Поставки самолетов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо для ВСУ.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что самолеты F-16 - не панацея от ракет РФ. По его словам, нашему государству нужны не только самолеты F-16, но и специальная ракетная программа с радиусом и дальностью поражения ракет от 500 до 1000 километров.

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