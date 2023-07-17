Байден одобрил тренировку украинских пилотов на F-16 - Салливан

Европейским странам нужно несколько недель для подготовки тренировочных возможностей. В то же время США уложатся в установленные ими сроки.

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Джо Байден одобрил тренировку украинских пилотов на F-16, сообщили в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, ОП

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Глава Белого дома Джо Байден разрешил европейским странам начать тренировку.

"Да, мы это сделаем. Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем содействовать и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы", – сказал Салливан в интервью CNN в воскресенье, 16 июля.

По его данным, европейским странам нужно несколько недель для подготовки тренировочных возможностей. В то же время США уложатся в установленные ими сроки.

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"Соединенные Штаты не будут задерживаться в обеспечении того, чтобы эта подготовка на F-16 могла начаться", – подчеркнул советник Байдена.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден 19 мая заявил, что Штаты поддерживают намерения союзников начать обучение пилотов воздушных сил ВСУ управлению истребителями западного образца, среди которых и боевые самолеты F-16.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты и союзники на Западе решили предоставить Украине истребители F-16. По сведениям американской прессы, США могут отправить самолеты не напрямую, а путем посредников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и назвал решение по F-16 для Украины историческим. Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак сказал, что авиакоалиция для Украины уже официально создана.

Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года, заявил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он акцентировал внимание на том, что сроки могут сдвинуться из-за сложных технических моментов.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" стало известно, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. Войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартует в ближайшие месяцы.

15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил, что обучение украинцев на F-16 уже началось. В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

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