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ВСУ наступают очень хорошо, все медленно из-за отказа Запада дать F-16 – Ходжес

Андрей Ганчук
14 июля 2023, 14:49 обновлено 14 июля, 14:56
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Генеральный штаб внес правильные коррективы, армии Украины нужно дальнобойное оружие, сказал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.
Ходжес, F-16
Истребители F-16 дали бы контрнаступлению ВСУ больше возможностей - Ходжес / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Контрнаступление сил обороны Украины идет очень хорошо, учитывая условия, в рамках которых войскам приходится атаковать. У ВСУ нет превосходства в воздухе, оккупанты России заминировали территории, а Запад не дает истребители F-16 и другое дальнобойное оружие. Поэтому армия наступает медленно. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Как сообщает Голос Америки, он рассказал о том, что все хотели бы, чтобы ВСУ наступали быстрее, однако нужно понимать – российские оккупанты все это время укрепляли "оборону" захваченных территорий.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы контрнаступление шло быстрее, но надо быть реалистами, знаете, потому что россияне не тратили время зря", - сказал Ходжес и уточнил, что враг заминировал поля, пройти через которые теперь тяжело.

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Кроме того, западный мир отказывается давать Украине истребители F-16. Страны Запада никогда бы не послали своих солдат в атаку без превосходства в небе.

"Также Запад продолжает отказываться предоставить F-16 – воздушные мощности, которые помогли бы украинскому контрнаступлению иметь больше возможностей. Мы никогда не послали бы американских, немецких или французских солдат в атаку без превосходства в небе", - сказал Ходжес.

По его словам, Западу нужно предоставить Украине истребители и вооружения большой дальности, "которые помогли бы выбить российскую артиллерию, российские штабы, российские материально-техническое обеспечение".

При этом он добавил, что ВСУ, как для такой ситуации, наступают очень хорошо.

"На самом деле, учитывая все это, у них все очень хорошо. Я думаю, что Генштаб Украины внес правильные коррективы", - подчеркнул Бен Ходжес.

Контрнаступление армии Украины

Замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении. Украинские силы обороны закрепились на освобожденных территориях и продолжают вести контрнаступательную операцию.

В Генеральном штабе заявили, что ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении. Войска установили контроль на рубежах, которые отбили у оккупационных сил РФ.

Бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что Украина получила от США кассетные боеприпасы. Впрочем, на поле боя их пока не применяли. Когда ВСУ задействуют такие боеприпасы, они получат преимущество над врагом.

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